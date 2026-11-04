華為、阿里等簽自律公約：共同抵制利用AI實施演算法壓榨

華為、阿里巴巴等 20 家單位共同起草發布《智慧體發展自律公約》，公約提出積極發展規則表達與內嵌、合規性測試等技術，確保智慧體行為遵守法律法規與公序良俗，共同抵制利用智慧體實施演算法壓榨、黑灰產等行為。

演算法壓榨是指平台或企業利用AI及大數據，對勞動者或用戶進行極致的監控、數據分析與行為制約，以榨取最大化利潤或勞動價值的現象，例如AI監控快遞人員或網約車司機。黑灰產是指用AI從事違法犯罪（黑產）如網路詐騙，或遊走在法律邊緣（灰產）如AI搶票或流量造假等，以謀取暴利的產業鏈。

《智慧體發展自律公約》4日在烏鎮舉行的2026年世界互聯網大會烏鎮峰會上公布，該公約由中國資訊通信研究院、騰訊、螞蟻、阿里、抖音等智慧體生態主體，在中國網路社會組織聯合會等組織下共同起草並發布。

《自律公約》共提出八條自律措施，一是健全智慧體信任體系，二是建設智慧體互聯基礎設施，三是提升智慧體交互操作水準，四是提升智慧體安全防護能力，五是健全智慧體治理機制，六是保護智慧體使用者權益，七是加速智慧體賦能千行百業，八是推動智慧體技術普惠共用。

《自律公約》的制定發布，是智慧體行業邁向規範化發展的重要一步，將有利於凝聚各方共識，推動行業加強自律，推動提升智慧體互信、互聯、交互操作水準，引導智慧體規範應用、創新發展。

下一步，各發起單位將帶頭落實《自律公約》約定，主動接受行業組織和社會公眾監督。同時，歡迎智慧體生態中各類主體積極參與公約建設，共同營造開放、可信、安全、普惠的智慧體生態。