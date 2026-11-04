陸光通訊技術再突破 全球首個千公里空芯光纖雙向實時傳輸試驗成功

中國電信研究院2日宣布，大陸全國重點實驗室共建單位中國電信研究院、長飛公司聯合中興通訊，共同完成全球首個千公里空芯光纖雙向實時傳輸驗證。也代表AI算力網絡有望獲得更低時延的「血管」。

空芯光纖（Hollow-Core Fiber，HCF）是一種纖芯為空氣或真空、光主要在空氣中傳輸的新型光纖，用來替代傳統玻璃實心纖芯的光纖，其像一根「帶精密微結構壁的空管」，外層通過反諧振或光子帶隙結構把光鎖在空氣芯里，讓光幾乎不接觸玻璃。具備低時延、低耗損、寬頻譜的優勢，但也有成本高、製造難度大、長距場景工程挑戰等瓶頸，被視為下一代傳輸媒介。

該驗證具體內容為：在1007.48公里空芯光纖鏈路上，實現擴展C+L波段單波800Gb/s（PCS-16QAM調制）單纖雙向傳輸，總容量達128Tb/s，將空芯光纖實時傳輸的距離紀錄推至新的高度。

據悉，這次試驗取得三項標誌性進展：一是創下全球最長的空芯光纖點到點非環回實時傳輸距離紀錄，每跨保留不小於3dB的損耗餘量，且留有至少3dB的OSNR系統維護餘量；二是首次完成千公里級空芯光纖單纖雙向實時傳輸，驗證了長距離雙向傳輸的可行性，反射帶來的OSNR劣化為0.5dB至4dB不等；三是構建目前全球最長的擴展C+L波段無GLA的空芯光纖傳輸鏈路，實現千公里空芯光纖鏈路上擴展C+L波段無GLA傳輸。

如果放長遠看，該技術被驗證，未來可能對產業產生幾大影響：一是骨幹網低時延路線被進一步驗證；二是AI大模型訓練、推理和分布式算力調度對時延、帶寬和穩定性要求極高。空芯光纖可降低跨節點同步延遲，提升東數西算、跨域GPU集群、數據中心互聯的效率；三是微秒級時延改善在金融高頻交易、跨境結算、實時風控等場景中具有直接經濟價值。這次千公里驗證進一步增強了長距低時延專線的可行性。

不過，空芯光纖短期不會全面替代傳統光纖。它目前更可能先在骨幹網、跨境專線、算力互聯、金融低時延鏈路等高端場景落地，後續還要看製造成本、熔接工藝、彎曲可靠性、標準化、測試儀表、光模塊與放大器適配，以及運營商現網試點的長期穩定性。