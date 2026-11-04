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騰訊混元發布新一代大語言模式Hy4 稱可與智譜、月之暗面媲美

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸科技巨頭騰訊4日發表新一代大語言模型Hy4，並表示已躋身全球最強開源模型之列。騰訊還提到，在從編程到智能代理及瀏覽器應用等測試中，新發布的Hy4模型可與智譜、月之暗面和DeepSeek的最新產品媲美。路透
大陸科技巨頭騰訊4日發表新一代大語言模型Hy4，並表示已躋身全球最強開源模型之列。騰訊還提到，在從編程到智能代理及瀏覽器應用等測試中，新發布的Hy4模型可與智譜、月之暗面和DeepSeek的最新產品媲美。路透

大陸科技巨頭騰訊4日發表新一代大語言模型Hy4，並表示已躋身全球最強開源模型之列。騰訊還提到，在從編程到智能代理及瀏覽器應用等測試中，新發布的Hy4模型可與智譜、月之暗面和DeepSeek的最新產品媲美。儘管該系統仍落後於全球頂尖的專有模型，但這代表騰訊在追趕AI龍頭企業中取得了一項重大進展。

彭博報導，騰訊混元4日發表Hy4。相較於先前的Hy4 preview，新模型進一步擴大預訓練與後訓練規模，首次引入視覺理解能力，並專注於強化指令遵循、長文本理解、長程Agent及真實生產力任務表現。

騰訊稱，從評測結果來看，Hy4已躋身全球第一梯隊開源模型行列，模型權重也將於近期開源。

目前，Hy4已經在WorkBuddy/CodeBuddy、元寶、企業微信智慧助理大圓、ima、騰訊雲Tokenhub等產品上線。 API同步接取OpenRouter、Hermes、OpenCode等平台。

在10月29日的騰訊全球數位生態大會上，騰訊集團高級執行副總裁、雲端與智慧產業事業群CEO湯道生曾宣布，騰訊混元Hy4大模型即將正式推出。

湯道生介紹，Hy4實現全方位能力升級，重點強化長文本處理以及各類真實生產力任務的表現，思維鏈推理效率得到明顯優化，並且首次新增視覺理解能力。

同時，騰訊表示Hy4 Flash版本也將於近期上線。 Flash版本模型主打高性價比，完整繼承Hy4的視覺理解、Agent等核心能力，依托模型與產品協同設計模式，實現高頻迭代更新。

不過，混元團隊稱，儘管Hy4已經是目前最強的開源模型之一，但與頂尖閉源模型仍存在較大差距。混元將持續穩健地擴展預訓練和後訓練規模，努力縮小和頂尖閉源模型的差距。

在大語言模式競爭中，騰訊已落後於科技巨頭競爭對手以及迅速崛起的原生AI新創公司。字節跳動在聊天機器人和影片生成領域占據主導地位，這兩者都是極具前景的變現途徑。

今年夏天，月之暗面的Kimi，和阿里巴巴的千問在某些全球基準測試中，已對OpenAI和Anthropic的頂尖模型構成挑戰。

今年以來，騰訊市值已縮水約35%，因投資人愈來愈關注AI在晶片和資料中心等基礎設施方面不斷增長的投入能否帶來回報。該公司將於11月18日公布第3季財報。

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