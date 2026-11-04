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大陸央行遏止炒風 花旗：人民幣長期仍將升至6.5

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸央行遏止炒風，國際投行花旗認為，人民幣長期仍將升至6.5。中通社
大陸央行遏止炒風，國際投行花旗認為，人民幣長期仍將升至6.5。中通社

中國人民銀行（大陸央行）出手遏止炒風下，人民幣連續14天的升勢斷纜，國際投行花旗策略師發表報告指出，鑑於大陸央行調升外匯存款準備金率，預計近期建立的人民幣兌美元多頭將持續止損，不過長期人民幣將繼續升值。該行維持原先看法，未來6至12個月，人民幣有望朝6.55靠攏；長期來看則有進一步升值至6.5的空間。

花旗指出，大陸強勁的貿易順差、出口商結匯需求和央行的中間價引導將對沖美中息差的負面影響，又稱央行的舉措主要是為了延緩匯率升值速度，而不是改變匯率方向。預計大陸出口商可能利用人行創造的時機逢高結滙。

人民幣匯價早前連升14個交易日，央行3日公告稱，為加強金融機構外匯流動性管理，11月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點，由現行4%提高到6%。

綜合分析指出，央行約5年來首次上調相關比率，主要為打壓投機行為及預防單邊升值預期，但考慮到出口表現佳，企業收到外匯後持續有大量換回人民幣的需求，這輪升值尚未完結。

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