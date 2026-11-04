調降股票回購再貸款利率至1% 中國央行：提供充足額度保障

中國央行加大股票回購增持再貸款政策支持力度，今天起將利率由1.25%降至1%，為該工具創設以來最低。中國央行表示，將「提供充足的再貸款額度保障」，以維護資本市場平穩運行。

據中國人民銀行（中國央行）官網消息，為維護資本市場平穩運行，自今天起，調降股票回購增持再貸款利率0.25個百分點至1%。支持對象為21家全國性銀行和5家系統重要性城商銀行，支持比例為100%，期限1年，可根據銀行需要延期。銀行可在再貸款利率基礎上適當加點，合理確定股票回購增持貸款期限和利率，加快貸款投放。

中國人民銀行還表示，將向銀行提供充足的再貸款額度保障。2日股票回購增持再貸款座談會之後，銀行已向中國人民銀行報送股票回購增持再貸款額度申請超過人民幣2000億元（約新台幣9825億元）。中國人民銀行稱將「繼續充分滿足銀行的再貸款需求」。

中國媒體第一財經指出，該資金將用於上市公司股份回購、主要股東產業增持等。而政策不再設階段性退出期限，打消市場對政策到期的顧慮。其次，中國人民銀行明確將全力滿足銀行後續合理融資需求。當回購增持再貸款嵌入市場基礎制度的常規安排，有望帶給資本市場長期可預期的信心。

據中國媒體「財經」3日報導，中國人民銀行、中國國家金融監督管理總局、中國證監會2024年10月推出股票回購增持再貸款，作為專門支持資本市場的貨幣政策工具，首期額度3000億元，當時年利率1.75%，後續逐漸降至1.25%。

報導引述2名不具名的中國國有大型銀行人士表示，股票回購增持再貸款利率降至1%後，金融機構可在此基礎上加碼降幅，在考慮風險成本等因素之後，對最優客戶的利率大致降至1.6%附近。他們還補充，該工具的申請額度尚未設立限制，旨在於加強對資本市場的支持，維護資本市場的穩定。