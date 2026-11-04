到大學招聘開起薪年薪10萬人民幣被嫌低 張雪：選擇是雙向的

張雪機車董事長張雪，日前前往重慶大學進行校園招聘，開出的應屆畢業生年薪約人民幣10至13萬元（約新台幣49萬至64萬元），遭部分學生質疑待遇不如預期。面對外界批評薪資缺乏競爭力，張雪3日發布影片強調，求職與招聘本來就是雙向選擇，「不能逼我把應屆生工資提到人民幣20萬（約新台幣98萬）。」

界面新聞報導，儘管當時張雪以「老員工十年逆襲、持股估值3000萬」的案例強調長期成長空間，但被陸媒評價「透著一種錯置的傲慢」。

張雪3日發布影片回應稱「還傲慢上了」，「難道選擇不是雙向的嗎？你不能逼我把應屆生工資提到（人民幣）20萬，就像我不能逼你來上班一樣。」

這場引發討論的校招宣講發生在10月26日。當天張雪告訴在場學生，自己不是來演講，只是來打招募廣告。

這次校招計畫招收約100人， 7成職位歸屬研發方向。針對一般院校應屆生，研發職位年薪區間為人民幣10至13萬，非研發職位人民幣9至12萬；針對重慶大學這類985院校畢業生，研發職位年薪人民幣12至15萬，非研發職位人民幣10至12萬，加班費單獨核算。

張雪機車配套福利包含六險一金、有薪假期、員工餐廳、年度體檢與員工購車優惠，實習期免費入住2人間宿舍，轉正之後每月僅自付人民幣200元住宿費。宣講PPT同時寫明漲薪機制：入職滿1年，大部分員工薪資漲幅可達20%，第1年績效排名前10%的員工，漲幅最高能夠達到50%。

宣講現場吸引了大量學生旁聽。但薪資方案對外流出之後，質疑聲音隨之而來。

重慶大學官網顯示，該校機械與運載工程學院是傳統王牌院系，車輛、機械專業也是學校的重點優勢學科。近3年來，機械設計製造及其自動化專業本科（大學部）畢業生的就業狀況一直供不應求，供需比保持在1:4以上，一次性就業率保持在98%左右。

該專業畢業生的就業領域主要集中在機械、電子、航空航太、兵器工業等國有大型企業、民營大型企業和世界500強外資或合資企業；約30%的畢業生在大陸國內外著名高校攻讀碩士學位繼續深造。

另據極目新聞報導，該校碩士畢業生有不少進入賽力斯、比亞迪等廠研發職位，普遍薪資在人民幣20至35萬元，智駕演算法職位甚至超過人民幣40萬元。有些網友直接拿同專業學生的薪資對標，認為張雪機車給的起薪競爭力不足。

但張雪以跟隨自己10年的員工秦攀舉例，稱其從專科起步、月薪人民幣幾千元做起，如今年薪人民幣5、60萬，還持有公司股權，估值達到人民幣3,000萬。他告訴在場學生，大家的起點遠高於秦攀。

校招宣講結束之後，10月31日，張雪還專門發布影片，告訴應屆生怎樣才能進入張雪機車。他列出一套特殊招錄標準：大學期間開始騎乘摩托車、擁有摩旅經驗、熟悉車主需求，最好可以獨立拆裝摩托車零件、熟練使用3D製圖軟體。

他在影片裡承諾，滿足全部條件的應屆生投遞履歷即可100%錄用，薪資比一般應屆生高出30至40%，「有多少我們想要多少」。顯示該公司對於研發人才的偏好不只看重學歷，更重視對機車本身的熱愛與實操能力。

據重慶市發展改革委消息，重慶張雪機車年產50萬輛機車建設項目已取得建設用地規劃許可，前期工作加快推進，預計年內開工，該計畫總投資約人民幣7.5億元，占地186.5畝，將新建廠房、研發中心、測試中心，搭配焊接、噴塗、引擎組裝產線，建成後適配未來十年產品迭代。

4月，該公司海外訂單總量已追上往年全年水準，6月單月產量突破1萬輛，現有產能難以承接快速增長的海內外訂單，擴產計劃迫在眉睫。持續擴張的產能意味著企業需要大量機械、車輛方向的研發人才。

除了新人起薪，張雪近期涉及公司差旅規則的言論也受關注。 11月1日，張雪帶領9人團隊從大陸前往義大利米蘭參加即將開幕的第83屆米蘭國際兩輪車展（EICMA）。他特別提及，飛行時間超過5小時必須搭乘頭等艙，低於5小時不能坐頭等艙，包括他自己；若同事不坐頭等艙，自己也不能搭乘頭等艙。

張雪同時表示，老闆自己坐頭等艙、讓同事坐經濟艙的做法「很low」，如果不捨得花錢就一起坐經濟艙，如果實在想要享受頭等艙，就不要與同事坐同一班飛機。