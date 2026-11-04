英媒：川普施壓！甲骨文取消與騰訊70億美元交易

據報美國雲端運算公司甲骨文（Oracle）在川普政府施壓下，取消了與大陸科技企業騰訊簽訂的一份價值數十億美元的晶片租賃合約。

英國金融時報引述知情者報導，美國官員曾接觸甲骨文，對這筆涉及騰訊的交易表達關切。

而騰訊總部所在地廣東省的高級官員曾到訪騰訊，要求公司支持使用大陸國產晶片。

騰訊與甲骨文簽署預估價值約70億美元、為期五年的租賃協議，讓公司可使用遍布東南亞多個數據中心的約十萬枚先進AI晶片，以進一步提升騰訊的AI模型，並發出智慧體（agentic）工具。

這些AI晶片都未能在大陸取得。其中一名知情者稱，騰訊須預付30%租賃費。

由於境內供應短缺及美國出口管制持續加碼，大陸科技巨頭紛紛轉向海外尋求更多算力支持。此類海外租賃合約，能讓他們取得輝達最新型、但依法不得直接出口至大陸的頂級處理器。

大陸科技巨頭與前沿AI實驗室極度依賴這些海外資源，特別是用於模型訓練，因大陸國產晶片目前尚無法完全勝任此類任務。

盡管現行法規仍允許此類海外租賃模式，但美國企業面臨切斷大陸客戶合作的壓力卻與日俱增。先前報導指出，輝達已通知雲端運算客戶，要求他們必須將至少51%的服務出售給非大陸籍企業。