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彭博：輝達大陸客戶訂購600萬顆晶片 未來4個月估獲交付僅1%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴、騰訊、字節跳動及其他大陸AI和雲端運算企業，共向輝達訂購約600萬顆RTX Pro 5500晶片。不過，這些企業預計，未來4個月只能收到數萬顆晶片，約占總訂購量的1%。路透
阿里巴巴、騰訊、字節跳動及其他大陸AI和雲端運算企業，共向輝達訂購約600萬顆RTX Pro 5500晶片。不過，這些企業預計，未來4個月只能收到數萬顆晶片，約占總訂購量的1%。路透

阿里巴巴、騰訊、字節跳動及其他大陸AI和雲端運算企業，共向輝達訂購約600萬顆RTX Pro 5500晶片。不過，這些企業預計，未來4個月只能收到數萬顆晶片，約占總訂購量的1%。

彭博引述知情人士透露，每顆晶片售價超過1.1萬美元，迄今累計訂單總值約700億美元。

大陸大型雲端服務商對晶片的強勁需求，凸顯大陸AI算力嚴重短缺的問題。這也反映出，儘管大陸本土硬體製造商持續取得技術進展，但仍有一定限制。

彭博報告認為，晶片供應不足，將使大陸AI企業更難追趕美國的產業領導者。

儘管美國禁止輝達向大陸出售最先進的晶片，但RTX Pro 5500的性能尚未達到美國相關出口管制的限制門檻。不過，由於華為和阿里巴巴旗下平頭哥等大陸本土晶片製造商，在生產能力和技術層面仍落後於美國競爭對手，RTX Pro 5500仍是目前大陸市場上最好的AI晶片之一。

輝達多年來一直遊說美國政府，希望獲准向大陸客戶出售更多晶片。不過，由於全球產能不足，輝達正優先生產技術最先進、利潤率更高的晶片，供OpenAI和Anthropic等企業使用。

知情人士稱，大陸主要AI企業預計，首批數千顆RTX Pro 5500晶片將在今年底前交付，第2批數萬顆晶片則預計明年2月左右交付。

其中1名知情者說，目前僅有這2批晶片的交付安排獲得確認。

1名知情者引述某主要買家的內部計算稱，隨著輝達預計擴大產能，大陸大型雲端服務商估計，到2027年底可收到約70萬顆RTX Pro 5500晶片。然而，最終交付數量仍可能因輝達調整產能而改變。

輝達發言人在回應詢問時說：「遺憾的是，美國企業仍受到美國過時的出口管制措施，以及大陸對美國商品進口限制的雙重限制。美國的出口管制甚至涵蓋近5年前推出的遊戲產品。」發言人拒絕評論具體出貨數量。

知情者也說，輝達已向客戶發出預警，表示由於產品的生產排期存在衝突，在可預見的未來，產能仍將受限。

輝達的AI晶片由台積電代工生產。隨著輝達和台積電將更多產能分配給Rubin等新一代產品，預計RTX Pro 5500的供應仍將持續緊張。

美國政府擔心輝達性能最強的AI加速器會推動大陸的AI發展，並增強中國的軍事能力，因此禁止向大陸出口這些產品。不過，川普政府近期解除了部分較舊型號晶片的出口限制，這些晶片先前已少量售出。

美國科技媒體The Information在9月27日引述知情者稱，大陸政府已釋放訊號，可能允許大陸科技公司購買輝達RTX Pro 5500晶片。路透上個月引述知情者稱，位元組跳動、阿里巴巴和騰訊已訂購超過300萬個、總值超過350億美元的RTX Pro 5500晶片。

晶片 輝達 彭博

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