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大陸10月非官方服務業PMI降至50.8 創3個月新低

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
標普與瑞霆狗（RatingDog）4日公布的大陸通用服務業採購經理指數（PMI）從9月的51.6降至10月的50.8，創7月以來新低，但仍高於區分擴張與收縮的50榮枯線。新華社
標普與瑞霆狗（RatingDog）4日公布的大陸通用服務業採購經理指數（PMI）從9月的51.6降至10月的50.8，創7月以來新低，但仍高於區分擴張與收縮的50榮枯線。新華社

標普與瑞霆狗（RatingDog）4日公布的大陸通用服務業採購經理指數（PMI）從9月的51.6降至10月的50.8，創7月以來新低，但仍高於區分擴張與收縮的50榮枯線。

路透報導，調查顯示，10月服務業新訂單持續成長，成長速度與9月大致持平。新出口訂單連續第6個月增加，創下2024年以來最長的連續成長紀錄。為應對現有工作量，服務業企業持續增聘全職和兼職員工。

不過，市場競爭加劇，促使服務業企業連續第2個月下調平均銷售價格，黃金周假期也未能帶來明顯提振。

企業信心也降至7月以來最低。受訪企業對投入成本持續上漲及市場競爭加劇表示擔憂。

數據顯示，10月新接業務量繼續穩步增加，增速略低於9月，自2023年1月以來持續處於增長區間，主要受業務拓展成效及新客戶開拓帶動。新出口業務量增速較9月放緩，但連續第6個月增長，為2024年以來最長增長周期，受惠海外需求條件改善。

企業在第4季初增加用工，全職和兼職人數皆有增長。隨著人員產能上升，企業未完成業務量自去年10月後首次出現下降；最近積壓業務減少，還得益於人工智能（AI）帶來的效率提升。投入成本錄得5個月來最快漲速，因物料投入、燃料和薪酬等各項成本上揚。面對投入成本漲幅加劇，服務業企業仍選擇減價以支撐銷售，為連續2月下調銷售價格，但減幅較9月放緩。

服務業對未來12個月的經營活動前景保持樂觀，但信心度降至3個月來最低，有企業對投入價格上揚和競爭加劇表示擔憂。

RatingDog創辦人姚煜表示，服務業擴張延續至4季度開局但節奏放緩，新業務流入較快、增員加快形成支撐，而售價再度下調、成本漲幅上升對企業盈利形成擠壓。製造業產出增長加快未能抵銷服務業擴張放緩。

另外，10月大陸綜合PMI跌至52，低過9月的52.4，生產經營活動創3個月以來最慢增速。製造業加快擴張，但不足以抵消服務業擴張減慢的影響。

PMI 大陸 服務業

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