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台灣研議限制高階晶片輸陸 國台辦：封鎖圍堵壓制不了大陸發展

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者陳湘瑾／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者陳湘瑾／攝影

台灣研議將高階晶片等高科技貨品納管的整體配套，包括限制出口至中國大陸等地。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，此舉損害台灣產業及民眾利益，並指大陸致力於科技自立自強，「任何封鎖、圍堵從來都壓制不了大陸的發展進步」。

我經濟部2日表示，在台美對等貿易協定承諾下，依貿易法授權，研議將高階晶片等高科技貨品納管的整體配套，包括限制出口至中國大陸等地，加強防堵高階晶片等貨品的違規轉運，確保半導體矽盾實力，鞏固供應鏈關鍵地位。

朱鳳蓮表示，民進黨當局出於政治私利，無視台灣產業企業利益和民眾福祉，阻撓限制企業正常的市場經營行為，或施壓迫使優勢企業向外部轉轉移產能。坑害的是台灣產業界，受損的是台灣民眾。

她進一步指出，大陸致力於科技自立自強，任何封鎖、圍堵從來都壓制不了大陸的發展進步。兩岸企業在半導體等領域加強合作，是實現互利共贏的正確路徑，「我們將順應兩岸產業界的呼聲，為兩岸產業合作創造更好的條件，一如既往的歡迎和支持台灣的相關企業到大陸投資興業、創新發展。」

晶片 國台辦 大陸

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