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陸股票回購增持再貸款利率 陸央行下調0.25個百分點至1%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）4日發布，為維護資本市場平穩運行，加力實施股票回購增持再貸款政策。自4日起，下調股票回購增持再貸款利率0.25個百分點至1%。中新社
中國人民銀行（大陸央行）4日發布，為維護資本市場平穩運行，加力實施股票回購增持再貸款政策。自4日起，下調股票回購增持再貸款利率0.25個百分點至1%。中新社

中國人民銀行（大陸央行）4日發布，為維護資本市場平穩運行，加力實施股票回購增持再貸款政策。自4日起，下調股票回購增持再貸款利率0.25個百分點至1%。

「股票回購增持再貸款」的支持對象，為大陸21間全國性銀行、5間系統重要性城商行，支持比率為100%，期限1年，可根據銀行需要展期。銀行可在再貸款利率基礎上適當加點，合理確定股票回購增持貸款期限和利率，加快貸款投放，增強上市公司、主要股東市值管理能力。

11月2日股票回購增持再貸款座談會之後，銀行已向人行報送股票回購增持再貸款額度申請超過人民幣2,000億元（新台幣9400億元）。後續，人行將繼續充分滿足銀行的再貸款需求，支持銀行積極對接上市公司、主要股東融資需求。

央行 股票 陸股

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