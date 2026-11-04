烏鎮峰會發布網路發展藍皮書 陸日均Token調用量2年增逾千倍

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會於2日至5日舉行，大會4日發布2份年度藍皮書，根據《中國互聯網發展報告2026》，大陸日均Token調用量今年3月攀升至140兆，2年間成長逾千倍；《世界互聯網發展報告2026》則預估，人工智慧（AI）到2030年對全球經濟的貢獻將達22.3兆美元，占全球GDP的3.7%。

本屆世界互聯網大會烏鎮峰會4日邁入第3天，由中國網絡空間研究院編寫的《中國互聯網發展報告2026》和《世界互聯網發展報告2026》藍皮書正式對外發布。

《中國互聯網發展報告2026》顯示，大陸網信科技創新步伐加快，AI技術產業蓬勃發展，智慧代理與具身智慧產業加速興起。2025年中國企業級AI智慧代理市場規模躍升至212億元，具身智慧市場規模約9,150億元。

報告提到，截至2026年6月，累計有924款生成式AI服務完成備案，573款生成式AI應用或功能完成登記；2026年3月，大陸日均詞元調用量攀升至140兆，兩年間成長逾千倍。

世界互聯網大會電子商務專委會副主任委員陳柏琿稱，開源開放降低技術門檻和使用成本，可以使發展中國家中小企業用得上、用得起AI；而共建共享，可以推動資料保護、人才培養和規則協作等各方溝通，降低跨境應用中的摩擦成本。此次大會「開源開放 共建共享」不僅是一種技術理念，也為縮小數位落差，幫助發展中國家提高生產力，融入全球數位經濟發展提供機遇。

此外，《世界互聯網發展報告2026》指出，新一輪科技革命和產業變革加速突破，全球AI正經歷從量變到質變的跨越，加速走向物理世界，驅動科學研究全面拓展。

報告預估，到2030年AI對全球經濟的貢獻將達22.3兆美元，占當年全球國內生產毛額（GDP）的3.7%。但同時區域發展不平衡問題日益突出，尤其是AI發展催生了新的智慧落差，進一步拉大了國與國間的數位發展差距。

值得注意的是，本屆峰會同期舉行的「互聯網之光」博覽會也展示多項AI技術應用。據了解，博覽會吸引來自54個國家和地區的671家企業及機構參展，展示逾1,000項新技術及新產品，涵蓋衛星網路、量子通訊、6G、AI代理、大模型及具身智慧等領域。

記者在展場觀察到，AI應用已延伸至零售、醫療及工業製造等場景，現場展出人形機器人店長、機器人智慧藥房及6G遠端駕駛等應用。