快訊

柯文哲談沈伯洋「洋流」：人工產物 看你可以撐多久

美共和黨期中選舉慘敗！鐵票區28年首翻藍 川普說話了

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

聽新聞
0:00 / 0:00

烏鎮峰會發布網路發展藍皮書 陸日均Token調用量2年增逾千倍

聯合報／ 記者謝守真／烏鎮即時報導
2026年世界互聯網大會烏鎮峰會於11月2至5日舉行。記者謝守真／攝影
2026年世界互聯網大會烏鎮峰會於11月2至5日舉行。記者謝守真／攝影

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會於2日至5日舉行，大會4日發布2份年度藍皮書，根據《中國互聯網發展報告2026》，大陸日均Token調用量今年3月攀升至140兆，2年間成長逾千倍；《世界互聯網發展報告2026》則預估，人工智慧（AI）到2030年對全球經濟的貢獻將達22.3兆美元，占全球GDP的3.7%。

本屆世界互聯網大會烏鎮峰會4日邁入第3天，由中國網絡空間研究院編寫的《中國互聯網發展報告2026》和《世界互聯網發展報告2026》藍皮書正式對外發布。

《中國互聯網發展報告2026》顯示，大陸網信科技創新步伐加快，AI技術產業蓬勃發展，智慧代理與具身智慧產業加速興起。2025年中國企業級AI智慧代理市場規模躍升至212億元，具身智慧市場規模約9,150億元。

報告提到，截至2026年6月，累計有924款生成式AI服務完成備案，573款生成式AI應用或功能完成登記；2026年3月，大陸日均詞元調用量攀升至140兆，兩年間成長逾千倍。

世界互聯網大會電子商務專委會副主任委員陳柏琿稱，開源開放降低技術門檻和使用成本，可以使發展中國家中小企業用得上、用得起AI；而共建共享，可以推動資料保護、人才培養和規則協作等各方溝通，降低跨境應用中的摩擦成本。此次大會「開源開放 共建共享」不僅是一種技術理念，也為縮小數位落差，幫助發展中國家提高生產力，融入全球數位經濟發展提供機遇。

此外，《世界互聯網發展報告2026》指出，新一輪科技革命和產業變革加速突破，全球AI正經歷從量變到質變的跨越，加速走向物理世界，驅動科學研究全面拓展。

報告預估，到2030年AI對全球經濟的貢獻將達22.3兆美元，占當年全球國內生產毛額（GDP）的3.7%。但同時區域發展不平衡問題日益突出，尤其是AI發展催生了新的智慧落差，進一步拉大了國與國間的數位發展差距。

值得注意的是，本屆峰會同期舉行的「互聯網之光」博覽會也展示多項AI技術應用。據了解，博覽會吸引來自54個國家和地區的671家企業及機構參展，展示逾1,000項新技術及新產品，涵蓋衛星網路、量子通訊、6G、AI代理、大模型及具身智慧等領域。

記者在展場觀察到，AI應用已延伸至零售、醫療及工業製造等場景，現場展出人形機器人店長、機器人智慧藥房及6G遠端駕駛等應用。

峰會 網路 互聯網

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

李強烏鎮峰會提AI治理提倡議 反對構建「數位鐵幕」

開源才能普及！蔡崇信：開源有助縮小各地間的智慧鴻溝

陸總理李強：反對構建數位鐵幕 出席互聯網大會提四大倡議

AI算力戰從晶片走向系統 阿里、華為等巨頭拚超節點

相關新聞

台灣研議限制高階晶片輸陸 國台辦：封鎖圍堵壓制不了大陸發展

台灣研議將高階晶片等高科技貨品納管的整體配套，包括限制出口至中國大陸等地。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，此舉損害台灣產業及民眾利益，並指大陸致力於科技自立自強，「任何封鎖、圍堵從來都壓制不了大陸的發展進步」。

烏鎮峰會發布網路發展藍皮書 陸日均Token調用量2年增逾千倍

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會於2日至5日舉行，大會4日發布2份年度藍皮書，根據《中國互聯網發展報告2026》，大陸日均Token調用量今年3月攀升至140兆，2年間成長逾千倍；《世界互聯網發展報告2026》則預估，人工智慧（AI）到2030年對全球經濟的貢獻將達22.3兆美元，占全球GDP的3.7%。

晶片子公司告母公司！安世半導體告聞泰科技 索賠20億美元

荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia BV），將母公司聞泰科技及創辦人張學政告上荷蘭法院，要求賠償營運損失。安世並未在聲明中公布求償金額；聞泰則表示，安世要求被告合計賠償20億美元，聞泰對所有指控及求償要求均予以否認。此舉進一步加劇這家晶片製造商大陸業務與全球管理層之間的爭端。

陸股票回購增持再貸款利率 陸央行下調0.25個百分點至1%

中國人民銀行（大陸央行）4日發布，為維護資本市場平穩運行，加力實施股票回購增持再貸款政策。自4日起，下調股票回購增持再貸款利率0.25個百分點至1%。

能做會幹…進博會劇透 全球創新動向

第九屆中國國際進口博覽會（進博會）五日將在上海國家會展中心開幕。本屆進博會中，世界五百強和行業龍頭企業首次超過三百家，連續九屆「全勤」的企業和機構近二百家，首次參展的「新面孔」企業超二千家。會中創新成果齊聚，「全球首發、亞洲首秀、中國首展」均創歷屆新高。

河北青龍板栗 年收16億人民幣

河北秦皇島青龍滿族自治縣地處長城以北、燕山山脈東端，臨近渤海。全縣板栗種植面積一○五萬畝，年產量十三萬噸，年收入達十六億元人民幣，是燕山板栗產區的核心產地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。