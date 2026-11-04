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晶片子公司告母公司！安世半導體告聞泰科技 索賠20億美元

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
聞泰科技與荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）的紛爭持續。路透
聞泰科技與荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）的紛爭持續。路透

荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia BV），將母公司聞泰科技及創辦人張學政告上荷蘭法院，要求賠償營運損失。安世並未在聲明中公布求償金額；聞泰則表示，安世要求被告合計賠償20億美元，聞泰對所有指控及求償要求均予以否認。此舉進一步加劇這家晶片製造商大陸業務與全球管理層之間的爭端。

彭博報導，聞泰科技稱，安世半導體向荷蘭阿姆斯特丹地方法院對公司、公司實際控制人張學政以及安世中國和安世上海提告。

聞泰科技在上交所的公告中稱，安世半導體以違反內部協議、在中國大陸另建獨立供應鏈以及形成直接競爭為由提出賠償要求，聞泰科技和張學政3日否認相關指控。

路透報導，安世在聲明中表示，被告的行為已對公司及業務造成重大損害，因此提告求償。聞泰則表示，目前尚未收到正式訴訟文書，法院也尚未受理此案；若法院受理並正式送達，將聘請海外律師應訴。

安世半導體是1家基礎晶片製造商，產品廣泛應用於汽車和消費性電子產業。該公司與聞泰科技的持續爭端是由荷蘭政府2025年9月的干預引發，荷蘭政府稱此舉在阻止該公司將業務轉移到中國大陸。

北京方面採取報復措施，暫時禁止該公司晶片出口，這些晶片在東莞進行封裝，導致汽車製造商面臨晶片短缺。

在荷、中兩國政府後來陸續撤回相關措施，車用晶片供應壓力隨之緩解，但安世在荷蘭與中國大陸的業務至今仍處於分裂狀態。聞泰雖仍是安世的母公司，卻已因荷蘭法院裁定而失去對安世的控制權。

晶片 半導體 母公司

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