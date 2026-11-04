河北青龍板栗 年收16億人民幣

河北秦皇島青龍滿族自治縣地處長城以北、燕山山脈東端，臨近渤海。全縣板栗種植面積一○五萬畝，年產量十三萬噸，年收入達十六億元人民幣，是燕山板栗產區的核心產地。

「青龍是片麻岩風化的沙性土壤，微酸性、通透性好，最適合板栗生長，種出來軟糯香甜。土壤裡礦物質和微量元素豐富，板栗營養充足。」秦皇島百峰貿易有限公司負責人韓雲庭指出。依託這一片土壤，當地推進標準化種植，企業生產基地取得中國有機、歐盟良好農業規範認證，部分基地還拿到猶太潔食等認證，從採收、分級到包裝都有標準可循。

板栗也是當地農民的重要收入來源。青龍有四十多萬農業人口的收入和板栗產業相關，全縣板栗產業總收入十六億元，農戶人均板栗相關收入約四千元。當地有河北科技師範學院、中國農業大學等科技力量提供技術扶持，改變過去以賣鮮栗為主的單一模式，往深加工方向走，在品種選育、種植管理、儲藏等環節逐步建立標準。

「過去就是賣鮮板栗，現在研發出板栗米酒、板栗汁、板栗茶等一百多款產品。」韓雲庭表示。鮮栗採收後一部分直銷市場，一部分進廠加工，做成酒、飲料、零食等高附加值產品，產業鏈條從種植延伸到加工。

「電商板塊年營收一般在六七千萬元人民幣，不完全依靠直播帶貨，更多依靠展會、企業官網，以回頭客為主。」韓雲庭介紹。種植、加工、銷售串成一條鏈，帶動青龍板栗品質和銷量提升，也讓農民多賺了錢。

韓雲庭認為，種植，加工，銷售串成一條鏈，當地鄉村振興才有實打實的產業支撐。「下一步還是立足青龍的板栗資源，繼續研發深加工產品，把產業鏈拉長，提高附加值，讓更多農民能增收。」