能做會幹…進博會劇透 全球創新動向

第九屆中國國際進口博覽會（進博會）五日將在上海國家會展中心開幕。本屆進博會中，世界五百強和行業龍頭企業首次超過三百家，連續九屆「全勤」的企業和機構近二百家，首次參展的「新面孔」企業超二千家。會中創新成果齊聚，「全球首發、亞洲首秀、中國首展」均創歷屆新高。

中新社報導，本屆進博會前沿科技普遍呈現，從「能說會算」走向「能做會幹」，應用邊界不斷拓展。在人工智能賽道，ＡＩ開始擁有「身體」。智腦競速基金會將展示人形機器人乒乓球對抗試驗—在無人干預的情況下，機器人依靠視覺捕捉、軌跡預判、戰術抉擇、擊球規劃，完成高速連續對抗。

ＡＩ也在進入日常生活。德國博世將推出智能混動全屋氣候解決方案，統籌製冷、採暖、生活熱水及空氣品質管理，通過ＡＩ自學習預判用能需求。西門子人形機器人全流程端到端解決方案則涵蓋機器人本體設計、工藝仿真、虛擬調試和工業現場應用等環節。

從機器人自主行動到智能家居、工業生產，ＡＩ的應用邊界正不斷拓展。西門子大中華區總裁肖松表示，九赴進博會，西門子將以創新為引擎，以場景為牽引，加速把前沿科技轉化為產業價值。

其次，創新成果加快走出實驗室，從技術突破走向具體場景。醫療領域，美敦力將展示腦機接口閉環生態系統，面向帕金森病、特發性震顫、肌張力障礙和癲癇患者，探索更智能化、個體化的解決方案。 食品和包裝領域同樣湧現新應用。路易達孚將展出包括特種磷脂、特種蛋白在內的一系列創新動物營養產品；金光集團ＡＰＰ圍繞包裝解決方案，將展示紙基材料在食品、醫藥等領域的「以紙代塑」應用。

再次，越來越多跨國企業將中國市場納入全球創新版圖，紐西蘭乳業巨頭恒天然大中華區首席執行官周德漢說，進博會一直是該公司展示創新產品與解決方案的重要平台。今年六月，其在成都的全新應用中心正式落成，將攜手本土客戶共同打造貼合市場、高附加值的乳品應用解決方案。

美國三Ｍ公司今年將集中呈現汽車、電子、安全、製造材料及自動化四大領域的前沿創新成果。在該公司中國總裁丁泓禹表示，三Ｍ在中國已擁有四百多名本土研發人員，貢獻了約千項專利發明，今年中國本土研發新品發佈數量較去年增長超百分之三十。雖然它們源起於中國，但很多都會在世界各地開花結果。