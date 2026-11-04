聽新聞
0:00 / 0:00

能做會幹…進博會劇透 全球創新動向

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第九屆中國國際進口博覽會將於五日在國家會展中心（上海）舉辦，各參展商正加緊布展。圖為一家參展商正對其人形機器人調試。中新社
第九屆中國國際進口博覽會將於五日在國家會展中心（上海）舉辦，各參展商正加緊布展。圖為一家參展商正對其人形機器人調試。中新社

第九屆中國國際進口博覽會（進博會）五日將在上海國家會展中心開幕。本屆進博會中，世界五百強和行業龍頭企業首次超過三百家，連續九屆「全勤」的企業和機構近二百家，首次參展的「新面孔」企業超二千家。會中創新成果齊聚，「全球首發、亞洲首秀、中國首展」均創歷屆新高。

中新社報導，本屆進博會前沿科技普遍呈現，從「能說會算」走向「能做會幹」，應用邊界不斷拓展。在人工智能賽道，ＡＩ開始擁有「身體」。智腦競速基金會將展示人形機器人乒乓球對抗試驗—在無人干預的情況下，機器人依靠視覺捕捉、軌跡預判、戰術抉擇、擊球規劃，完成高速連續對抗。 　　

ＡＩ也在進入日常生活。德國博世將推出智能混動全屋氣候解決方案，統籌製冷、採暖、生活熱水及空氣品質管理，通過ＡＩ自學習預判用能需求。西門子人形機器人全流程端到端解決方案則涵蓋機器人本體設計、工藝仿真、虛擬調試和工業現場應用等環節。     　

從機器人自主行動到智能家居、工業生產，ＡＩ的應用邊界正不斷拓展。西門子大中華區總裁肖松表示，九赴進博會，西門子將以創新為引擎，以場景為牽引，加速把前沿科技轉化為產業價值。 　　

其次，創新成果加快走出實驗室，從技術突破走向具體場景。醫療領域，美敦力將展示腦機接口閉環生態系統，面向帕金森病、特發性震顫、肌張力障礙和癲癇患者，探索更智能化、個體化的解決方案。 　食品和包裝領域同樣湧現新應用。路易達孚將展出包括特種磷脂、特種蛋白在內的一系列創新動物營養產品；金光集團ＡＰＰ圍繞包裝解決方案，將展示紙基材料在食品、醫藥等領域的「以紙代塑」應用。

再次，越來越多跨國企業將中國市場納入全球創新版圖，紐西蘭乳業巨頭恒天然大中華區首席執行官周德漢說，進博會一直是該公司展示創新產品與解決方案的重要平台。今年六月，其在成都的全新應用中心正式落成，將攜手本土客戶共同打造貼合市場、高附加值的乳品應用解決方案。

美國三Ｍ公司今年將集中呈現汽車、電子、安全、製造材料及自動化四大領域的前沿創新成果。在該公司中國總裁丁泓禹表示，三Ｍ在中國已擁有四百多名本土研發人員，貢獻了約千項專利發明，今年中國本土研發新品發佈數量較去年增長超百分之三十。雖然它們源起於中國，但很多都會在世界各地開花結果。

上海 科技 人工智能

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

進博會5日上海登場 美企參展面積連八屆居冠

TiBOOST創新大步計畫11月10日登場 串聯全球AI創新與台灣資本市場

研揚前進2026巴塞隆納智慧城市展 展示五大邊緣AI應用

互聯網大會聚焦3主題 阿里、華為、騰訊將展示6G及機器人成果

相關新聞

時隔近5年…放慢升值速度 陸央行調升外匯準備金

面對在岸人民幣四年多來再次突破六點六五關口，大陸央行（中國人民銀行）時隔近五年宣布，上調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點。分析師解讀，此舉是希望放慢升值速度，避免市場形成單邊升值預期。

能做會幹…進博會劇透 全球創新動向

第九屆中國國際進口博覽會（進博會）五日將在上海國家會展中心開幕。本屆進博會中，世界五百強和行業龍頭企業首次超過三百家，連續九屆「全勤」的企業和機構近二百家，首次參展的「新面孔」企業超二千家。會中創新成果齊聚，「全球首發、亞洲首秀、中國首展」均創歷屆新高。

河北青龍板栗 年收16億人民幣

河北秦皇島青龍滿族自治縣地處長城以北、燕山山脈東端，臨近渤海。全縣板栗種植面積一○五萬畝，年產量十三萬噸，年收入達十六億元人民幣，是燕山板栗產區的核心產地。

產地迎客…汕頭貼身服飾秋交會 雙向聯動

做為銜接廣交會的另一個新的展會，二○二六廣東汕頭貼身服飾首屆外貿秋交會，二日在汕頭貼身服飾交易市場（下稱「交易市場」）啟幕，活動持續至五日，推動產地直銷的另一種營銷模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。