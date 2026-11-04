陸黃金買氣升 客流量增三成

黃金價格大跌導致大陸實體黃金買氣回籠，大陸多家金店客流量提高20%至30%，業內專家表示，近期金價回檔，積壓的消費剛需再度升溫。

一財網報導，在周大福、周生生等實體門市，即便是在晚餐高峰期，部分門市還是有六、七組客戶在選購金飾。資料顯示，與年初高點相比，這些品牌的首飾金價每公克普遍下跌超過人民幣500元，是吸引客人上門主因。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜表示，近期金價回檔釋放了積壓已久的剛需，部分金店客流上升20%至30%，短期內金價下跌會帶動「以舊換新」和悅己消費的提升。

據世界黃金協會發布的「2026年中國金飾零售趨勢洞察」指出，「自戴」場景下的消費仍是大陸金飾消費的首要驅動力，有44%的零售商回饋，顧客購買金飾以「悅己」為目的。

信達證券表示，近年來，黃金首飾品類消費正趨向輕量化、品牌化。總體來說，消費重量和金價呈現一定負向關係，但不同階段，受金價波動以及產品影響，呈現不同消費心理。