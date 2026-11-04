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網紅半小時賣2兆Token 算力商品躍雙11帶貨爆款

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

AI浪潮之下，今年雙11期間，Token（詞元）首次作為商品上架，並成為各大平台爭相布局的銷售入口。甚至有網紅直播主開賣算力，半小時便賣出2兆Token。有分析師認為，此舉本質上是「Token經濟的C端市場啟蒙運動」，把AI算力從B端技術敘事推向大眾消費場景。

在天貓「雙11」購物節期間，曾創下五分鐘賣出1.5萬支口紅紀錄的「口紅一哥」李佳琦直播間首次開賣AI算力商品，千問辦公CEO陳宇森做客直播間，與李佳琦共同展示千問辦公的應用場景。開賣半小時左右，李佳琦直播間已售出10萬份千問辦公個人會員月卡，累計約2兆Token。

李佳琦怎麼賣Token？他在直播間展示功能，比如家長可以借助千問辦公整理孩子的作業和試卷，製作針對性的訓練小遊戲；直播運營人員把回放和彈幕交給AI，輔助生成商業分析報告等，再到介紹價格、解釋購買規則，AI服務進入了消費者熟悉的直播購物流程。

上觀新聞報導，李佳琦直播間粉絲胡女士的購買訂單顯示，其購買的是AI辦公的會員月卡，原價為人民幣28元，優惠價格僅需1分錢。她表示，之前沒用過AI辦公，直播間說了很多可以使用的場景，挺心動的，買來試試。

有分析直指，這場直播「顯然不是為了賺取直接銷售收入」，「真正有價值的是讓更多人第一次購買、註冊和使用千問辦公」。換句話說，李佳琦直播間賣出的不是「Token」，而是一張幾乎免費的「試用入場券」。

此外，不同於AI辦公獲客路徑是應用商店、企業銷售等，李佳琦直播間賣Token，本質上是一次面向數百萬非技術用戶的集中科普和獲客，效率遠高於分散投放。

目前，天貓、京東平台陸續上架Token銷售入口，比如9月天貓上線「AI空間站」到MiniMax開設旗艦店，代表AI算力正走上一條標準零售路徑；與此同時，相關硬體同步跟上，今年雙11有70款搭載千問辦公的電腦硬體首發，也有部分電商平台出現購買電腦贈送Token現象。

網紅 雙11 算力

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