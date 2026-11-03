快訊

入後援會群組嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

蔣萬安合體柯志恩！人潮擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

疑「大苦薯」釀禍！高雄共餐爆集體嘔吐腹瀉 18人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

AI開源助攻AGI發展？ DeepSeek：真正競爭對手是時間

聯合報／ 特派記者謝守真／烏鎮即時報導
2026世界互聯網大會烏鎮峰會主論壇3日下午舉行「人工智慧烏鎮對話」，DeepSeek研究工程師高熙說，業者真正競爭對手是時間，而非其他公司。開源有助集結更多力量，加速通用人工智慧到來。記者謝守真／攝影
2026世界互聯網大會烏鎮峰會主論壇3日下午舉行「人工智慧烏鎮對話」，DeepSeek研究工程師高熙說，業者真正競爭對手是時間，而非其他公司。開源有助集結更多力量，加速通用人工智慧到來。記者謝守真／攝影

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會主論壇3日下午舉行「人工智慧烏鎮對話」，邀請全球領導科技企業、專家學者等同台對話，共商人工智慧（AI）開源生態建構。DeepSeek研究工程師高熙表示，AI快速發展，業者真正的競爭對手不是其他大模型公司，而是時間，開源有助於集結更多力量，加速通用人工智慧（AGI）到來。

此次對話除高熙外，主辦單位也邀請阿里巴巴ATH事業群千問大語言模型項目負責人劉大一恒、MiniMax開放平台負責人馮雯，以及國際人工智慧治理協會主席希金斯（John Higgins CBE）等人參與。

高熙表示，外界常問DeepSeek為何將辛苦研發的成果開源，「其實答案非常簡單」，就是為了AGI，因此開源是必然選項。AI近年進展快速，從早期處理簡單任務，到具備深度推理能力、解答考試及競賽題目，再到協助程式開發及解決複雜數學問題，技術進步速度逐年加快。他認為，業者應爭分奪秒推進AGI，而非透過建立技術壁壘阻擋競爭對手，因為這也或延後整個產業技術進展。

高熙稱，若研發過程中發現能降低模型訓練及推論成本的新架構，或能提升模型效果的新方法，便應盡快開放，讓其他研究者測試、驗證及運用，藉此加速技術突破。他並指出，AGI最終由哪一家企業實現並非最重要，關鍵在於技術能否盡早發展，讓更多人受益。

劉大一恒表示，千問團隊3年多前完成第一代7B模型預訓練後，便持續開源模型，目前已開源460多款模型，全球累計下載量超過40億次。他認為，開源有兩項重要意義，一是加速AI創新，二是讓更多人能使用AI技術。

劉大一恒說，開源讓全球開發者、研究人員及學生有機會參與模型創新，不再只有少數企業掌握核心技術；尤其小型模型可降低研究所需的算力及成本，讓學術界進行實驗，並將研究成果回饋開源生態。他也表示，開源模型能協助處理小語種、特殊產業及特定硬體等需求，並讓企業在本地部署模型，保有技術選擇及資料安全上的自主性。

馮雯則表示，大模型業者除了開源不同尺寸及模態的模型，也會開放模型研發過程中的實驗經驗、技術改造、工具及相關資料，讓開發者能參考研發過程及經驗，進一步推動技術創新。

不過，開源模型擴大應用，也帶來安全及治理問題。希金斯指，開源並非天生比封閉模型不安全，但開源生態需要建立共同評估、測試及認證機制，讓不同國家及市場都能信任相關標準。當開源模型應用於醫院、航空、鐵路及汽車等領域時，不能只依賴開發者社群的自發性，需要制度及相關機構提供可信賴的評估機制。

阿里巴巴 DeepSeek 人工智慧 互聯網

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

開源才能普及！蔡崇信：開源有助縮小各地間的智慧鴻溝

互聯網大會聚焦3主題 阿里、華為、騰訊將展示6G及機器人成果

李強烏鎮峰會提AI治理提倡議 反對構建「數位鐵幕」

AI算力戰從晶片走向系統 阿里、華為等巨頭拚超節點

相關新聞

顯卡價格波動劇烈 深圳華強北商家直呼「不敢賭」謹慎囤貨

AI數據中心熱，記憶體晶片成為焦點，顯卡是這條傳導鏈上反應最劇烈的一環。輝達RTX 50系列在連漲11交易日後，28日創單日最大跌幅，價格劇烈震盪。深圳華強北商家表示，目前跌的是炒貨情緒，而高位震盪行情讓顯卡商家對囤貨保持謹慎。

AI開源助攻AGI發展？ DeepSeek：真正競爭對手是時間

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會主論壇3日下午舉行「人工智慧烏鎮對話」，邀請全球領導科技企業、專家學者等同台對話，共商人工智慧（AI）開源生態建構。DeepSeek研究工程師高熙表示，AI快速發展，業者真正的競爭對手不是其他大模型公司，而是時間，開源有助於集結更多力量，加速通用人工智慧（AGI）到來。

杭州六小龍強腦科技布局腦機介面 力拚三年內緩解現代人失眠問題

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會2日至5日在浙江舉行，強腦科技創辦人兼首席執行長韓璧丞3日表示，腦機介面技術已逐步應用於神經控制假肢等領域，協助肢體障礙者恢復日常生活。他並透露，公司正全力研發新一代非侵入式腦機介面產品，依目前掌握的數據，未來36個月內有望緩解多數人的失眠問題。

蘋果換帥首任財報 大中華區營收年增21%仍低預期

蘋果交出特納斯（John Ternus）自9月接任CEO之後的第一份財報，2026財年第四財季與完整財年多項營收、利潤指標刷新歷史高位，但大中華區本季營收低於市場普遍預期。反映大陸消費市場競爭加劇，本土高端機型分流用戶，蘋果新品在本土市場的轉化效率沒有跟上全球大盤的腳步。

AI算力戰從晶片走向系統 阿里、華為等巨頭拚超節點

人工智慧（AI）大型模型持續推升算力需求，大陸科技業者競爭焦點也從單顆晶片性能延伸至整體系統整合。阿里巴巴此次在世界互聯網大會烏鎮峰會展示磐久AL128超節點，透過128顆GPU高速互連，並採用正交架構縮短晶片間連接路徑，降低傳輸延遲；華為昇騰950超節點則獲2026年世界互聯網大會領先科技獎，展現大規模算力系統布局。

雖推出救市措施 中國股市不領情三大指數齊跌

儘管中國官方昨晚推出救市措施，但中國股市今天並未因此受惠，全日走勢反趨疲軟。終場上證指數下跌0.82%，收3608.1點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。