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杭州六小龍強腦科技布局腦機介面 力拚三年內緩解現代人失眠問題

聯合報／ 特派記者謝守真／烏鎮即時報導
2026年世界互聯網大會烏鎮峰會2日至5日在浙江登場，強腦科技在「互聯網之光」博覽會展示第三代仿生靈巧手，據工作人員介紹，具有21個主動自由度，可抓取豆腐、雞蛋等易碎物品。記者謝守真／攝影
2026年世界互聯網大會烏鎮峰會2日至5日在浙江登場，強腦科技在「互聯網之光」博覽會展示第三代仿生靈巧手，據工作人員介紹，具有21個主動自由度，可抓取豆腐、雞蛋等易碎物品。記者謝守真／攝影

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會2日至5日在浙江舉行，強腦科技創辦人兼首席執行長韓璧丞3日表示，腦機介面技術已逐步應用於神經控制假肢等領域，協助肢體障礙者恢復日常生活。他並透露，公司正全力研發新一代非侵入式腦機介面產品，依目前掌握的數據，未來36個月內有望緩解多數人的失眠問題。

韓璧丞出席3日下午主論壇時表示，強腦科技今年為使用者史繼祥裝上最新開發的神經控制假肢。史繼祥12歲時因自製炸藥意外，失去雙手部分功能，如今可透過意念控制假肢手指，並完成彈奏鋼琴等動作。

韓璧丞表示，他10年前在哈佛大學攻讀神經科學博士時接觸腦機介面技術，認為這項技術有望改變人們的生活，但當時設備過於複雜、昂貴，加上大腦訊號微弱，難以普及，因此決定創業，讓腦機介面走入日常生活。

他指出，強腦科技成立後，最初投入神經控制假肢研發，過去10年持續累積使用者數據，並透過實驗改善感測器與演算法。據韓璧丞在演講中介紹，公司目前已協助超過1萬名肢體障礙者安裝人工假肢；2025年浙江也曾為2,046名肢體障礙者免費安裝神經控制假肢。

韓璧丞表示，強腦科技目前開發涵蓋智能假肢、自閉症、阿茲海默症及睡眠障礙等領域的60多項產品，並正研發新一代非侵入式腦機介面設備，盼透過小巧穿戴設備協助使用者入睡。他指出，依目前數據，這類設備未來36個月內有望緩解多數人的失眠問題。

強腦科技此次也在「互聯網之光」博覽會展示腦機介面應用。記者實際前往展台，看到公司展出第三代仿生靈巧手。工作人員介紹，該靈巧手具有21個主動自由度，透過可主動控制的關節電機提升手指活動能力，能抓取豆腐、雞蛋等易碎物品。

此外，強腦科技也展示腦控機器人訓練平台。體驗者佩戴腦電帽後，可透過腦電訊號解碼並轉換為指令，控制人形機器人、機械臂及機器狗等設備，探索腦機介面與具身智慧的結合應用。

強腦科技智能仿生手另獲2026年世界互聯網大會領先科技獎。據浙江在線，新一代仿生手整機重量為383克，並採用外觀及觸感更接近真實皮膚的仿生手皮。

另據企查查，浙江強腦科技有限公司近日完成股份制改造，企業名稱變更為強腦科技股份有限公司，註冊資本增至人民幣7.5億元，企業類型變更為股份有限公司（外商投資、未上市）。強腦科技成立於2018年12月，法定代表人為韓璧丞。

強腦科技3日在「互聯網之光」博覽會展示腦機介面應用，包括第三代仿生靈巧手及腦控機器人訓練平台，呈現腦機介面技術在肢體輔具及機器人控制等領域的應用。記者謝守真／攝影
強腦科技3日在「互聯網之光」博覽會展示腦機介面應用，包括第三代仿生靈巧手及腦控機器人訓練平台，呈現腦機介面技術在肢體輔具及機器人控制等領域的應用。記者謝守真／攝影

強腦科技創辦人兼首席執行長韓璧丞3日出席世界互聯網大會烏鎮峰會主論壇，分享腦機介面技術的發展及應用。記者謝守真／攝影
強腦科技創辦人兼首席執行長韓璧丞3日出席世界互聯網大會烏鎮峰會主論壇，分享腦機介面技術的發展及應用。記者謝守真／攝影

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