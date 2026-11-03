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顯卡價格波動劇烈 深圳華強北商家直呼「不敢賭」謹慎囤貨

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
NVIDIA旗下的RTX 5080顯卡價格劇烈波動。圖／新京報
NVIDIA旗下的RTX 5080顯卡價格劇烈波動。圖／新京報

AI數據中心熱，記憶體晶片成為焦點，顯卡是這條傳導鏈上反應最劇烈的一環。輝達RTX 50系列在連漲11交易日後，28日創單日最大跌幅，價格劇烈震盪。深圳華強北商家表示，目前跌的是炒貨情緒，而高位震盪行情讓顯卡商家對囤貨保持謹慎。

界面新聞報導，以輝達RTX 5080為例，10月下旬該顯卡在電商平台的報價一度衝到人民幣2萬元，截至10月27日，在連漲11個交易日後，從10月28日起，電商平台價格監測數據顯示，當天5090D 32G的最低價單日下跌約人民幣4,500元，創下有記錄以來的最大單日跌幅。截至11月2日，顯卡價格已連跌5個交易日，RTX 5080最低價回落至人民幣1.6萬元。

不過，即便價格回落約兩成，5080的價格仍接近官方指導價人民幣8,299元的兩倍，而整個RTX 50系列的均價仍是建議零售價的1.7倍。

華強北商家表示，10月價格高漲有產能吃緊的原因，但也有很大一部分原因是各種新聞影響，給了有存貨的中間商炒作空間。但由於大陸國產替代沒有那麼快，AI需求又在穩定增長，顯卡整體價格仍然會維持高位。所以判斷，未來兩年內這個行情都將持續。

華強北批發商稱，當前服務器配件的價格波動很頻繁，上午和下午的價差就可能吃掉全部利潤，單純靠信息差已經很難生存，所以有時候下判斷變得特別重要。而「這個行情讓很多人不敢賭」。

事實上，顯卡漲價潮始於7月下旬，輝達在7月24日向顯卡廠商發出GPU套裝漲價通知，各品牌工廠隨即封倉，暫停批量出貨，渠道商普遍開始囤貨惜售，部分型號一卡難求；10月市場有傳聞稱輝達分銷渠道表示，5090所用的GV202晶片已停止向遊戲顯卡供貨，進一步加劇了市場恐慌，雖經輝達否認，但顯卡漲勢未歇。

市場調研機構Jon Peddie Research數據顯示，2026年第2季全球桌面獨立顯卡出貨1250萬塊，有90%搭載輝達晶片，換言之，輝達產能分配，基本決定了遊戲顯卡市場的供給。

華強北 深圳 顯卡 輝達

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