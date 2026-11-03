蘋果換帥首任財報 大中華區營收年增21%仍低預期

蘋果交出特納斯（John Ternus）自9月接任CEO之後的第一份財報，2026財年第四財季與完整財年多項營收、利潤指標刷新歷史高位，但大中華區本季營收低於市場普遍預期。反映大陸消費市場競爭加劇，本土高端機型分流用戶，蘋果新品在本土市場的轉化效率沒有跟上全球大盤的腳步。

蘋果大中華區本季度營收175.39億美元，年增幅21%，但低於市場普遍預期的187.5億美元。2026財年，蘋果大中華區全年營收823.78億美元，對比去年的643.77億美元有明顯提升，但單季不及預期。

特納斯回顧9月季及全年財報時表示，iPhone營收創下9月季新高，服務業務營收再創歷史峰值，為公司史上表現最好的財年畫上句點。

在財報電話會上，他還提及iPhone Duo目前仍處於產能受限狀態，無法滿足市場需求，也暫時無法預測供需何時能夠恢復平衡。在針對部分用戶反饋的iPhone Duo屏幕問題，特納斯回應稱，出現問題的設備僅佔「極小比例」，蘋果正在為受影響用戶提供更換服務。

財報發布之後，資本市場給出偏負面反饋。財報盤後交易時段，蘋果股價一度下跌超過3%，市場在肯定營收利潤創新高的同時，更在意大中華區的缺口、元器件成本上漲、AI相關投入帶來的短期盈利擠壓，以及折疊新機產能約束等風險點。

外界認為，特納斯上任後的首份財報表明，蘋果依舊擁有強大的商業變現能力，但未來巨額研發能否轉化成爆款產品，大中華區如何修復預期，在成本上漲周期守住盈利水平，將成為市場觀察特努斯時代蘋果走向的核心標尺。