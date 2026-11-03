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AI算力戰從晶片走向系統 阿里、華為等巨頭拚超節點

聯合報／ 特派記者謝守真／烏鎮即時報導
阿里巴巴在2026年世界互聯網大會烏鎮峰會「互聯網之光」博覽會展出的磐久AL128超節點伺服器，以128顆GPU透過高速互連整合運算資源，採用正交架構縮短晶片間連接路徑，提升系統傳輸效率。記者謝守真／攝影
阿里巴巴在2026年世界互聯網大會烏鎮峰會「互聯網之光」博覽會展出的磐久AL128超節點伺服器，以128顆GPU透過高速互連整合運算資源，採用正交架構縮短晶片間連接路徑，提升系統傳輸效率。記者謝守真／攝影

人工智慧（AI）大型模型持續推升算力需求，大陸科技業者競爭焦點也從單顆晶片性能延伸至整體系統整合。阿里巴巴此次在世界互聯網大會烏鎮峰會展示磐久AL128超節點，透過128顆GPU高速互連，並採用正交架構縮短晶片間連接路徑，降低傳輸延遲；華為昇騰950超節點則獲2026年世界互聯網大會領先科技獎，展現大規模算力系統布局。

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會2日至5日在浙江舉行，包括阿里巴巴、華為、騰訊英特爾、微軟及高通等中外科技大廠參與同期舉行的「互聯網之光」博覽會，展示AI、6G及機器人等技術成果。其中，阿里巴巴、華為、中興通訊及曙光資訊等業者的超節點產品集中亮相。

阿里雲智能集團工作人員陳洪鑫接受本報採訪時表示，磐久AL128以128顆GPU為基礎，透過高速互連將多個GPU計算節點整合為超節點系統。與傳統以線纜連接GPU的方式不同，阿里採用正交架構，讓GPU計算節點與交換節點直接連接，並透過交換晶片實現GPU之間的高速傳輸。

陳洪鑫指，縮短互連鏈路有助降低傳輸延遲、提升運算性能，省去線纜也能減少故障風險，並提高設備維修及更換的彈性。他表示，AL128可同時支援模型訓練與推論，客戶用途依需求而異，目前包括阿里雲及外部政企、銀行等客戶均有採用。

阿里巴巴提供給記者的資料顯示，磐久超節點涵蓋AL128、AL64及下一代AL144等產品形態，並採用液冷、模組化設計及高速互連技術。阿里雲靈駿真武M890 AI超節點已支援超過2兆參數大型模型推論，並在阿里雲規模化上架；超節點雲服務也已在內蒙古烏蘭察布、寧夏中衛等地區陸續向客戶提供。

阿里今年9月在雲栖大會發布新一代真武V900 AI晶片，據阿里公布，算力較前代M890提升3倍，單一集群可擴展至50萬張卡，支援大型模型訓練與推論。陳洪鑫也向記者透露，阿里將持續投入自研晶片發展。

華為則以大規模NPU互連布局超節點。華為昇騰計算產品線總裁張迪煊2日在烏鎮介紹，昇騰950超節點採用靈衢互聯協議，單一節點配置1,024張NPU、1,300多顆互聯晶片及4,000多個光模組，可支援萬億及十萬億參數模型訓練與推論。張迪煊表示，昇騰超節點目前已落地逾1,000套，應用於網路、電信、金融、教育及能源等產業，未來將朝「超節點＋超集群」架構持續發展。

此外，在先進晶片取得受限的背景下，有業者表示，陸企除持續投入自研AI晶片，也透過高速互連、交換晶片及系統架構整合，發展超節點產品，將算力競爭從單顆晶片延伸至整體運算系統。

阿里巴巴在今年「互聯網之光」博覽會展出自研真武AI晶片及磐久超節點伺服器，呈現從AI晶片、算力設備到系統整合的技術布局。記者謝守真／攝影
阿里巴巴在今年「互聯網之光」博覽會展出自研真武AI晶片及磐久超節點伺服器，呈現從AI晶片、算力設備到系統整合的技術布局。記者謝守真／攝影

圖為阿里巴巴在2026年世界互聯網大會烏鎮峰會「互聯網之光」博覽會設置的展台，展示涵蓋AI晶片、雲端算力、大型模型及智能體應用等技術與產品。記者謝守真／攝影
圖為阿里巴巴在2026年世界互聯網大會烏鎮峰會「互聯網之光」博覽會設置的展台，展示涵蓋AI晶片、雲端算力、大型模型及智能體應用等技術與產品。記者謝守真／攝影

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