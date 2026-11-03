快訊

柯文哲二審又出招 稱檢「逼迫」彭振聲承認圖利

南投摩摩納爾瀑布落石 女遊客右眼球掉出…臉被削掉一大塊

顧安生辭世 主播張雅琴憶台視招考往事「近5000人只錄取2人」

聽新聞
0:00 / 0:00

港府公布最新經濟數據 香港經濟強勁擴張

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
11月3日港府發布的數據顯示，2026年第三季的香港GDP預估同比實質增長5.2%。圖為香港維多利亞港夜景。中新社資料照
11月3日港府發布的數據顯示，2026年第三季的香港GDP預估同比實質增長5.2%。圖為香港維多利亞港夜景。中新社資料照

香港經濟強勁擴張，據港府公布的最新經濟數據，第三季GDP按年增5.2%，首三季增5.1%，創五年同期最快。

香港政府發言人說，受出口增長加快和內部需求穩健所支持，香港經濟在第三季強勁擴張。分項數據顯示，貨品出口總額繼第二季實質上升28.9%後，第三季按年進一步上升30.4%；貨品進口實質上升29.9%；服務輸出上升4.3%，服務輸入上升5.6%；內部需求方面，私人消費開支第三季按年實質上升2.8%，略低於第二季的2.9%。

展望未來，港府發言人指香港經濟前景維持正面，最新數據顯示增長動力持續。全球人工智慧投資強勁，應繼續支持香港的商品出口；服務輸出亦應受惠於訪港旅遊業持續增長、跨境運輸暢旺及金融市場活動活躍。本地方面，經濟穩健增長、就業收入上升及營商前景正面，應會支持消費和投資。不過，外圍環境的不確定因素，尤其是中東地緣政治緊張局勢及多家主要央行收緊貨幣政策的事態發展，須密切留意。

港府財政司司長陳茂波說，香港經濟是受商品出口轉口，以人工智慧及電子相關產品為主要推動力；推動經濟增長的「三頭馬車」均錄得增長，投資更錄雙位數增幅，顯示商界對經濟前景看法積極而加大投資。

但他承認，就業方面，目前失業率約3.9%，但建築、餐飲及零售等個別行業高於此水平，存在一定壓力。香港政府會繼續搞好經濟，讓更多經濟活力轉化至就業市場，需要時間但會全方位努力。

陳茂波說，香港經濟增長預測將於明年預算案公布，政府經濟顧問正收集實際數據並研判外圍形勢。他強調香港是全開放經濟體，增長既要看大陸經濟發展，亦受國際地緣政治、資金流向及國際經貿政策變化影響。目前市場普遍預期息率將維持相對較高水平，而未來不確定性很大，包括主要經濟體選舉、中東戰事引致油價高企，以及國際資金重新布局資產配置引發的資金流動，政府會非常小心謹慎評估。

國際金融領袖投資峰會主峰會今日在香港舉行，中國國務院副總理何立峰以視訊致辭時表示，香港的發展始終與國家同頻共振，把香港建設好、發展好，一直是中央政府的重要戰略考量。他提出四點建議，一是打造更高水平的自由開放經濟環境；二是建設國際金融中心，在「四中心一高地」中處於首要位置；三是香港應深入實施「金融+行動」；四是香港應深度對接中國「十五五」規劃，特別是粵港澳大灣區建設及共建「一帶一路」等國家戰略。

香港 港府 出口

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

何立峰：「一國兩制」是香港繁榮穩定最大優勢和底氣

受惠半導體買氣爆發！韓今年出口1兆美元最快本月達標

劉大年／AI繁榮下的集中風險

亞洲製造業PMI增速放緩 專家示警中東戰爭推升風險

相關新聞

李強烏鎮峰會提AI治理提倡議 反對構建「數位鐵幕」

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會3日開幕，大陸國務院總理李強出席並發表主旨演講，呼籲國際社會加強科技創新、數位安全及全球治理合作，攜手構建網路空間命運共同體。他強調，技術創新越是加速，安全防線越要築牢，應防止技術失控與濫用，反對構建「數位鐵幕」，並提出科技賦能、可信可控、普惠均衡及開放對話四項倡議。

小米汽車頭期款7.99元！？陸網友：給你10元不用找

大陸小米創辦人、董事長兼執行長雷軍今（3）日上午在微博分享小米YU7汽車的11月購車優惠，卻不小心少打了一個「萬」字，將首付7.99萬元（人民幣，下同，約台幣39萬元）誤寫成7.99元（約台幣39元），引發網友熱議，此話題登上微博熱搜榜第一名。

抑制人民幣升值壓力 大陸上調外匯存款準備率2個百分點

人民幣匯率近來走勢強勁，鑑於年底結匯潮鄰近，為抑制人民幣漲勢，中國人民銀行（大陸央行）3日在股匯市開盤前，於8時40分突然宣布，自2026年11月15日起，上調金融機構外匯存款準備率2個百分點，由現行的4%提高至6%。

陸央行時隔3年多再調外匯存準率 11月15日起升至6%

人民幣持續升值之際，中國人民銀行（大陸央行）今（3）日上午宣布，為加強金融機構外匯流動性管理，決定上調金融機構外匯存款準備金率。

蘋果換帥首任財報 大中華區營收年增21%仍低預期

蘋果交出特納斯（John Ternus）自9月接任CEO之後的第一份財報，2026財年第四財季與完整財年多項營收、利潤指標刷新歷史高位，但大中華區本季營收低於市場普遍預期。反映大陸消費市場競爭加劇，本土高端機型分流用戶，蘋果新品在本土市場的轉化效率沒有跟上全球大盤的腳步。

AI算力戰從晶片走向系統 阿里、華為等巨頭拚超節點

人工智慧（AI）大型模型持續推升算力需求，大陸科技業者競爭焦點也從單顆晶片性能延伸至整體系統整合。阿里巴巴此次在世界互聯網大會烏鎮峰會展示磐久AL128超節點，透過128顆GPU高速互連，並採用正交架構縮短晶片間連接路徑，降低傳輸延遲；華為昇騰950超節點則獲2026年世界互聯網大會領先科技獎，展現大規模算力系統布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。