港府公布最新經濟數據 香港經濟強勁擴張

香港經濟強勁擴張，據港府公布的最新經濟數據，第三季GDP按年增5.2%，首三季增5.1%，創五年同期最快。

香港政府發言人說，受出口增長加快和內部需求穩健所支持，香港經濟在第三季強勁擴張。分項數據顯示，貨品出口總額繼第二季實質上升28.9%後，第三季按年進一步上升30.4%；貨品進口實質上升29.9%；服務輸出上升4.3%，服務輸入上升5.6%；內部需求方面，私人消費開支第三季按年實質上升2.8%，略低於第二季的2.9%。

展望未來，港府發言人指香港經濟前景維持正面，最新數據顯示增長動力持續。全球人工智慧投資強勁，應繼續支持香港的商品出口；服務輸出亦應受惠於訪港旅遊業持續增長、跨境運輸暢旺及金融市場活動活躍。本地方面，經濟穩健增長、就業收入上升及營商前景正面，應會支持消費和投資。不過，外圍環境的不確定因素，尤其是中東地緣政治緊張局勢及多家主要央行收緊貨幣政策的事態發展，須密切留意。

港府財政司司長陳茂波說，香港經濟是受商品出口轉口，以人工智慧及電子相關產品為主要推動力；推動經濟增長的「三頭馬車」均錄得增長，投資更錄雙位數增幅，顯示商界對經濟前景看法積極而加大投資。

但他承認，就業方面，目前失業率約3.9%，但建築、餐飲及零售等個別行業高於此水平，存在一定壓力。香港政府會繼續搞好經濟，讓更多經濟活力轉化至就業市場，需要時間但會全方位努力。

陳茂波說，香港經濟增長預測將於明年預算案公布，政府經濟顧問正收集實際數據並研判外圍形勢。他強調香港是全開放經濟體，增長既要看大陸經濟發展，亦受國際地緣政治、資金流向及國際經貿政策變化影響。目前市場普遍預期息率將維持相對較高水平，而未來不確定性很大，包括主要經濟體選舉、中東戰事引致油價高企，以及國際資金重新布局資產配置引發的資金流動，政府會非常小心謹慎評估。

國際金融領袖投資峰會主峰會今日在香港舉行，中國國務院副總理何立峰以視訊致辭時表示，香港的發展始終與國家同頻共振，把香港建設好、發展好，一直是中央政府的重要戰略考量。他提出四點建議，一是打造更高水平的自由開放經濟環境；二是建設國際金融中心，在「四中心一高地」中處於首要位置；三是香港應深入實施「金融+行動」；四是香港應深度對接中國「十五五」規劃，特別是粵港澳大灣區建設及共建「一帶一路」等國家戰略。