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超越豆包！紅果短劇用戶9月達4.3億 躍居抖音集團第二大App

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
圖為字節跳動旗下免費短劇App「紅果短劇」。圖／截自視覺中國
圖為字節跳動旗下免費短劇App「紅果短劇」。圖／截自視覺中國

大陸短劇市場持續成長。市場研究機構QuestMobile今（3）日發布最新報告顯示，今年9月紅果免費短劇月活躍用戶數達4.3億，超越AI應用程式豆包的4.19億，成為抖音集團旗下用戶規模第二大的App，僅次於抖音。報告並指，短劇和短影音已成為大陸行動網路使用時間成長的主要動力。

綜合澎湃新聞、IT之家報導，QuestMobile 3日發布《2026中國移動網路秋季大報告》，截至今年9月，大陸行動網路月活躍用戶規模達12.81億，較去年同期微增0.9%；9月每人平均使用時間為189.8小時，年增6.5%。

值得注意的是，從用戶數來看，今年9月抖音集團旗下前三大應用程式依序為抖音、紅果免費短劇及豆包，去重後用戶數分別為10.29億、4.3億及4.19億，紅果已超越豆包。相較之下，去年抖音集團前三大應用程式仍是抖音、今日頭條及抖音極速版。

從行動網路使用時間增量來看，短劇及短影音已成為主要成長動力，截至今年9月，兩者對使用時間增長的貢獻率達111.5%，擠壓線上長影音、綜合資訊等領域的使用時間。

報告顯示，今年9月短劇、短影音App的總使用時間年增量分別達133.29億小時及57.17億小時，位居各類應用程式前兩名，明顯高於排名第三的人工智慧生成內容（AIGC）類應用，其總使用時間年增量為9.78億小時。同期線上長影音總使用時間則減少13.8億小時。

今年9月大陸AI原生App月活躍用戶達5.46億，年增82.1%。其中，豆包和DeepSeek每人每月平均使用次數分別為72次及65.9次，平均使用時間則為132.5分鐘及136.7分鐘。

與上一季相比，豆包每人每月平均使用次數及時間分別下降6.1%及7.8%，DeepSeek則分別增加5.8%及9.5%。

此外，先前已有數據顯示，截至今年7月，紅果短劇日活躍用戶達1.68億，年增107%，超過愛奇藝、優酷、騰訊視頻及芒果TV四大傳統長影音平台的日活躍用戶總和。

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