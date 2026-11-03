A股跌不停…陸證監會傳與投行會談 暫停IPO進行窗口指導

A股跌跌不休，大陸證監會傳出近日與投資銀行舉行會談，就暫停IPO進行窗口指導，藉由減少IPO案避免市場資金被抽離至新股。此外，大陸證監會也要求在A股市況改善前，現有股東的大型發售交易亦暫時喊停。

A股上證指數3日下跌29.93點，收3,608.1點，來到一年低點。

英國《金融時報》援引三位知情人士透露，大陸證監會已要求投資銀行暫停首次公開發行（IPO）活動，並暫停現有股東的大額售股，直至股市復甦。

報導稱，大陸證監會過去幾天與投行舉行會議，並就暫停IPO給予非正式的「窗口指導」，此舉是在大陸A股遭遇劇烈拋售後採取的，尤其大陸藍籌股中證300指數在10月暴跌8.5%，創下十多年來最差的月度表現。

大陸監管部門3日推出多項措施，包括開展證券、基金、保險公司互換便利操作，以及優化上市公司股票回購增持再貸款工具，以穩定低迷的資本市場。

但這些「救市」努力3日收效甚微，人工智能相關股票領跌，因投資者認為這些金融支持措施力度不足。

香港經濟日報報導，知情人士指出，大陸監管機構上個月亦發布相關穩定市場指引，包括加速股票回購及要求投資者停止股票拋售。

受宏觀經濟問題及市場對AI投資疑慮加劇影響，大陸股市一直處於長期低迷之中，再加上政府針對境外信託展開稅務查核，迫使部分富豪拋售股票以繳納稅款，進一步加劇市場賣壓。