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雖推出救市措施 中國股市不領情三大指數齊跌

中央社／ 台北3日電
儘管中國官方昨晚推出救市措施，但中國股市今天並未因此受惠，全日走勢反趨疲軟。示意圖。路透社
儘管中國官方昨晚推出救市措施，但中國股市今天並未因此受惠，全日走勢反趨疲軟。示意圖。路透社

儘管中國官方昨晚推出救市措施，但中國股市今天並未因此受惠，全日走勢反趨疲軟。終場上證指數下跌0.82%，收3608.1點；深證成指下跌1.21%，收10876.99點；創業板指更重挫2.73%，收2391.65點。

中國股市今天開低走低，上午盤雖一度探底反彈，但午後重回跌勢，收盤前則有買盤進場拉抬，跌幅縮小。滬深二市全日成交額人民幣1兆7034億元，較昨天萎縮802億元。

類股方面，在大盤疲軟下漲跌互見，其中半導體、電子化學品、通訊設備、醫療服務、機器人等族群跌幅較大，走勢疲弱，是拖累大盤的主因。

中國股市10月以來明顯走弱，連續跌破多項支撐，中國央行、金融監管總局與證監會昨晚為此宣布推出多項救市措施。

這些措施包括央行將展開第3批證券、基金、保險公司互換便利操作，並擴大參與機構、降低互換費率；股票回購增持再貸款轉為長期制度性安排，利率由1.25%降至1%；證監會並擬放寬護盤式回購、引導ETF加快買進，以穩定股市與市場預期。

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