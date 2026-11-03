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陸股低迷 傳中證監傳要求暫緩IPO及大規模售股

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
知情人士透露，大陸證監會近日透過非正式「窗口指導」，要求投資銀行暫緩首次公開發行股票（IPO）及現有股東大規模售股活動，直到股市回穩。中新社
知情人士透露，大陸證監會近日透過非正式「窗口指導」，要求投資銀行暫緩首次公開發行股票（IPO）及現有股東大規模售股活動，直到股市回穩。中新社

中國大陸股市持續低迷之際，英媒今（3）日報導，大陸證監會近日與投資銀行舉行會議，非正式要求暫停首次公開發行股票（IPO），並暫緩現有股東大規模出售股票，直到股市回穩。

路透引述英國《金融時報》報導，3名知情人士透露，大陸證監會過去幾天與投資銀行舉行會議，透過非正式的「窗口指導」，要求暫緩IPO及現有股東大規模售股活動，直到市場恢復。不過，路透表示，目前尚無法獨立核實這項報導。

這項消息傳出之際，大陸股市近期遭遇大幅拋售，滬深300指數10月下跌8.5%，創逾10年來最差單月表現。

為穩定低迷的資本市場，大陸金融監管部門2日已推出多項措施，包括進行互換操作，以及升級上市公司股票回購貸款機制，以支持上市公司回購股票、穩定市場。

陸股 IPO

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