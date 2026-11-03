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大陸豆油供過於求！庫存逼近150萬噸 出口暴增逾3倍

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸黃豆壓榨量維持高檔，帶動豆油供應增加，但消費需求仍然疲弱，截至10月30日，豆油商業庫存已逼近150萬噸，創至少2024年以來同期新高。美聯社
大陸黃豆壓榨量維持高檔，帶動豆油供應增加，但消費需求仍然疲弱，截至10月30日，豆油商業庫存已逼近150萬噸，創至少2024年以來同期新高。美聯社

中國大陸豆油市場供過於求，隨著黃豆壓榨量維持高檔，帶動豆油供應增加，但消費需求仍然疲弱，導致庫存攀升。截至10月30日，大陸豆油商業庫存已逼近150萬噸，創至少2024年以來同期新高。為消化過剩供應，今年前9個月大陸豆油出口量年增逾3倍。

彭博報導，大陸是全球最大的黃豆進口國，長期從巴西美國大量採購黃豆，以滿足國內龐大畜禽養殖業的飼料需求，同時履行北京在美中貿易休戰協議下作出的美國黃豆採購承諾。

然而，黃豆壓榨量維持高檔，使豆油供應持續增加，加上經濟放緩促使消費者減少外出用餐，豆油消費需求未能跟上供應增長速度。

據大陸市場研究機構上海鋼聯2日晚間發布的報告，截至10月30日，大陸豆油商業庫存升至近150萬噸，較去年同期增加4.3%，達到至少2024年以來同期最高水平。此外，大陸豆粕每周庫存也在10月升至逾2年來最高水平，隨後略有回落。

中糧期貨武漢分公司3日發布報告指，目前豆油庫存壓力尚未明顯緩解，主要是黃豆壓榨廠開工率維持高檔，豆油產出速度超過銷售及交付速度。

面對供應過剩，大陸豆油生產商被迫加大海外銷售力度。今年前9個月，大陸豆油出口量較去年同期增加逾3倍，達到近80萬噸。

另一方面，受國內供應充裕影響，大連商品交易所交易最活躍的豆油期貨合約價格一度下跌1%。此外，市場對美國與伊朗和平談判抱持樂觀預期，帶動國際原油價格大跌，也對豆油價格構成壓力。

出口 黃豆 美國 巴西 北京

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