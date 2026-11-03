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進博會5日上海登場 美企參展面積連八屆居冠

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
上海進博會吉祥物「進寶」近日已現身上海虹橋火車站。記者謝守真／攝影
上海進博會吉祥物「進寶」近日已現身上海虹橋火車站。記者謝守真／攝影

在全球貿易環境面臨變化、各國尋求拓展出口市場之際，大陸第九屆中國國際進口博覽會將於11月5日在上海登場，虹橋國際經濟論壇也將同期舉行。大陸商務部3日宣布，大陸國務院副總理丁薛祥將出席開幕式及相關活動並發表主旨演講。

據新華社，大陸商務部新聞發言人何亞東3日宣布，第九屆中國國際進口博覽會將於2026年11月5日至10日在上海舉辦。大陸國務院副總理丁薛祥將出席開幕式及相關活動並作主旨講話。

進博會自2018年首次舉辦以來，前兩屆均由大陸國家主席習近平親自出席並講話，三、四、屆由習近平透過影片演講致辭；第六、七、八屆由大陸國務院總理李強出席並發表主旨演講。

此前，大陸商務部副部長鄢東10月16日表示，本屆進博會將有162個國家、地區和國際組織參與，4,142家境外企業參展，整體展覽面積首度突破44萬平方公尺，其中美國企業參展面積超過5萬平方公尺，連續八屆居首。

鄢東表示，本屆進博會國家展吸引69個國家和國際組織參展，參展主體數量超過去年，加拿大、斯里蘭卡擔任主賓國，摩爾多瓦、羅馬尼亞等5國及聯合國開發計畫署首次參展。

企業展方面，美國、德國、英國、法國企業參展面積居前，其中美國企業參展面積較去年增加1,500平方公尺。加拿大、紐西蘭企業參展面積創歷屆新高，澳洲企業參展面積也較去年擴大25%。

據悉，上海美國商會與美國農業部今年將再次合作設立美國食品與農業館，並於11月6日舉行開幕活動。據上海美國商會提供的展商資料，本屆參展單位包括美國西部農業貿易協會、威斯康辛州花旗參農業總會、加州葡萄酒協會、怡顆莓（Driscoll's）及美國稻米協會等。

大陸商務部指出，本屆企業展面積首度突破37萬平方公尺，世界500強及行業龍頭企業參展數量首次超過300家，連續九屆參展的企業和機構近200家，首次參展企業超過2,000家。截至目前，全球首發、亞洲首展及中國首秀的代表性展品超過480件，創歷屆新高。

展區方面，此屆進博會企業展延續六大展區及創新孵化專區的「6+1」格局，涵蓋技術裝備、消費品、農食產品、汽車及智慧出行、醫療器械及醫藥保健、服務貿易等領域。其中，醫療器械及醫藥保健、消費品和農食產品三大展區擴大規模。另將首次打造環球國民品牌展示區，聚焦主賓國及「出口中國」年度主題國，遴選約100個品牌集中展出。

有別於大多數以「出口」為主的博覽會，上海進博會是全球首個以「進口」為主題的國家級展會。據中國國際進口博覽局數據，前八屆累計吸引超過180個國家和地區、2.7萬家次境外企業參展，展示超過3,400項代表性首發新產品、新技術及新服務，意向成交金額超過5,800億美元。

圖為11月1日上海虹橋機場入境大廳，現場已設置多處第九屆中國國際進口博覽會標誌，迎接各地參展客商及旅客。記者謝守真／攝影
圖為11月1日上海虹橋機場入境大廳，現場已設置多處第九屆中國國際進口博覽會標誌，迎接各地參展客商及旅客。記者謝守真／攝影

第九屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海登場，官方指出，本屆吸引162個國家、地區及國際組織參與，境外企業參展規模再創新高。圖／取自新浪上海
第九屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海登場，官方指出，本屆吸引162個國家、地區及國際組織參與，境外企業參展規模再創新高。圖／取自新浪上海

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