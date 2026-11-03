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中國救股市措施 分析：穩定市場情緒但難複製強勁反彈

中央社／ 台北3日電

中國股市10月持續下跌，中國央行為救市，昨天宣布展開證券、基金、保險公司互換便利操作，並將股票回購增持再貸款政策轉為長期制度性安排。分析指出，相關政策有助於穩定市場情緒，但不太可能複製2024年首次使用上述政策工具後的反彈行情，甚至需警惕短線投機操作。

據中國媒體第一財經報導，中國人民銀行（中國央行）2日公告，將於3日啟動第三次「證券、基金、保險公司互換便利」（SFISF）操作，互換期限1年，可視情展期。此外，「股票回購增持再貸款」政策由階段性安排轉為長期制度性安排，再貸款利率由1.25%降至1%，此舉可降低上市公司回購及股東增持股票的融資成本。

報導指出，上述兩項工具並非新設，是2024年推出的「老牌」穩市工具。受到消息提振，2日A股指數全線收漲，扭轉10月以來的下行趨勢。10月份，科創綜指、創業板指均累計下跌超20%，深證成指累計下跌15.94%，滬指累計下跌6.33%，失守3600點。

報導引述中信證券首席經濟學家明明指出，本次操作釋放穩定市場預期的訊號，有助於穩定市場情緒。招聯首席經濟學家董希淼認為，參會機構明確表示SFISF申報成功後盡快將增量資金投向資本市場，將直接提升非銀機構融資能力、為A股注入可觀測增量資金。

新加坡聯合早報則引述華僑銀行亞洲宏觀經濟主管謝棟銘表示，這次重點是降低使用門檻和成本，把已有額度真正用起來，解決現有資本市場支持工具「有額度、但使用不足；有資金、但傳導不暢」的問題。他指出，央行可以改善金融機構融資能力，但無法直接消除機構對股票市場下跌的擔憂。

報導還引述香頌資本執行董事沈萌表示，相關政策工具可能會達到預期管理和穩定市場情緒的目的，但對股市總體來說是「治標不治本」。「如果只是支持資本市場，而沒有改善實體經濟基本面，就會讓市場跟基本面脫節。這也會鼓勵更多人短線投機操作，導致整個資本市場基礎更加脆弱，陷入惡性循環」。

謝棟銘和沈萌均認為此輪政策支持不太可能複製2024年的強反彈行情。

銀河證券原首席經濟學家左小蕾也說，中國股市容易受非理性情緒驅動，靠注入資金或許會有短期效應，但更需要長期的資本市場建設，包括提高上市公司的品質和業績等。「如果沒有這種公司給市場提供信心，股民就更容易選擇短期套利的方式炒股」。

今天A股開盤後三大指數全面走弱，滬指一度下挫逾1.00%，深成指跌0.75%，創業板指跌1.47%，科創50指數跌近2.5%。

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