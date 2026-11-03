開源才能普及！蔡崇信：開源有助縮小各地間的智慧鴻溝

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕式於11月3日上午舉行，阿里巴巴集團聯合創辦人及董事會主席蔡崇信在開幕式上指出，「只有開源才能普及，只有普及才能創造可持續普惠的時代智慧」，強調開源模型不僅能降低中小企業研發成本，也有助發展中國家跨越語言與技術門檻。他並透露，阿里旗下千問模型全球累計下載量已突破40億次，衍生模型超過33萬個。

今年峰會以「開源開放 共建共享——攜手構建網路空間命運共同體」為主題，聚焦人工智慧（AI）開源模型、具身智慧與數位經濟。

蔡崇信表示，過去一年全球人工智慧發展加速，使用場景不斷豐富並規模化，延伸至工業製造、醫療健康、公共服務、企業辦公及科技研發等領域，AI需求持續攀升，算力供不應求。中國科技企業持續加大模型開源和生態開放力度，開源模型下載量、衍生模型數等關鍵指標保持領先，中國開源模型綜合性好，推理效率高，成為當前全球開源智慧的領導者。

蔡崇信說，中國業界在AI發展上不約而同選擇開源，來自中國創新的重要精神內核，企業家強調超越一己之力、增進共同福祉，在共享中提升智慧，並在彼此成就中創造更大價值。

蔡崇信指出，開源是這種精神在科技領域的自然展現，儘管各界對AI發展有不同觀點，但「只有開源才能普及，只有普及才能創造可持續普惠的時代智慧」。他說，歐洲人士曾詢問閉源模型難以普及的問題，他向對方表示，使用開源模型可以讓更多人受惠，若將模型部署在自己的數據中心，也能確保數據安全。

他透露，阿里巴巴三年前明確提出開源開放的AI戰略，截至目前，千問模型已開源超過470款，全球累計下載量突破40億次，衍生模型超過33萬個。開源有助繁榮全球開發者生態，有效降低中小企業研發成本，對小語種及發展中國家尤其具有價值。

他以非洲烏干達為例，一個非營利組織基於千問模型開發本地語言模型，已涵蓋68種非洲語言，協助當地民眾突破語言限制、跨越AI門檻。他指出，開源讓AI不再是少數科技強國獨有，而是各方都能深度參與的事業，有助縮小國家和地區間的智慧鴻溝。

蔡崇信並表示，除開源模型外，人才、想法、數據及工具的開放共享同樣重要。阿里巴巴的魔塔社區是AI開發開源社區，已吸引全球239個國家和地區、3,300萬名用戶，來自中國、美國、東南亞、印度、非洲及拉丁美洲的開發者共同參與，形成全球生態。

他表示，立足中國、服務全球是阿里巴巴及魔塔社區的定位，面對全球AI發展，如何更公平分享智慧時代紅利，以及更充分解決AI倫理與治理問題，需要各界攜手合作。阿里巴巴願與各界堅持開源、開放、共建共享，為普惠智慧時代貢獻力量。