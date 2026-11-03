李強烏鎮峰會提AI治理提倡議 反對構建「數位鐵幕」

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會3日開幕，大陸國務院總理李強出席並發表主旨演講，呼籲國際社會加強科技創新、數位安全及全球治理合作，攜手構建網路空間命運共同體。他強調，技術創新越是加速，安全防線越要築牢，應防止技術失控與濫用，反對構建「數位鐵幕」，並提出科技賦能、可信可控、普惠均衡及開放對話四項倡議。

今年峰會以「開源開放 共建共享——攜手構建網路空間命運共同體」為主題，聚焦人工智慧（AI）開源模型、具身智慧與數位經濟。3日開幕式除李強，大陸官員還有大陸發改委主任鄭柵潔、中共中宣部部長李書磊、國台辦副主任吳璽等出席。另，阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信也在會上發表簡短講話。

李強表示，世界互聯網大會已連續舉辦13年。回想10多年前，4G才剛鋪開，雲端運算尚未受到普遍關注，AI也還未走出實驗室，如今互聯網已從萬物互聯邁向智能互聯，深刻影響民眾生活及各行各業。技術發展日新月異，但如何讓互聯網更好地造福人類，始終是重要課題。

李強指出，當前互聯網正經歷智能化變革與系統性躍遷，AI、雲端運算及區塊鏈等技術加速融合，推動研發周期縮短、客製化及彈性生產發展，並突破傳統貿易的時空限制。隨著大型模型及AI代理介入，互聯網正朝智能連結、人機協同演變，開始具備自主學習、決策、執行及演化等能力。

談及技術發展帶來的挑戰，李強強調，互聯網發展應以人為本，最終目的必須是促進人的全面發展，不能讓人成為技術的附庸，更不能讓技術加劇人類發展分化。他提出四項值得關注的問題，包括人與機器的關係、演算法倫理、數實融合安全及數位落差。

在人機關係方面，李強認為，AI應是人類能力的延伸及解放人力的工具，不應全面取代人類，應讓人始終保持主導地位。演算法倫理方面，他認為，演算法若一味追求效率，普通勞動者可能被困在系統中；當大數據殺熟侵害權益，公平誠信原則可能遭破壞；當算法偏見泛濫分歧，社會對立可能加劇；當信息繭房固化認知，多樣知識和文化交流可能受阻。

數實融合安全方面，李強指出，網路攻擊、資料竊取、模型幻覺、資料投毒及深度偽造虛假訊息等風險，可能衝擊社會穩定與信任。至於數位落差，全球仍有20多億人未接入互聯網，各國在AI大模型、高品質資料集、高性能算力及高速通訊網路等方面的發展差距，可能進一步加劇全球南北發展失衡及社會貧富分化。

針對上述問題，李強提出四項合作方向，包括堅持科技賦能，鼓勵開源開放、加強聯合攻關，支持新技術及新產品規模化應用；堅持可信可控，加強數位安全合作，防止技術失控與濫用，反對泛化國家安全概念及構建「數位鐵幕」；堅持普惠均衡，支持全球南方國家建設數位基礎設施、培養數位技能人才；以及堅持開放對話，踐行多邊主義，推動全球互聯網治理朝更公正合理的方向發展。

2026世界互聯網大會烏鎮峰會2至5日在浙江烏鎮登場，3日上午舉行開幕式。記者謝守真／攝影

大陸國務院總理李強3日上午出席2026世界互聯網大會烏鎮峰會開幕式並發表主旨演講。他表示，。記者謝守真／攝影