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小米汽車頭期款7.99元！？陸網友：給你10元不用找

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸小米創辦人、董事長兼執行長雷軍3日在微博分享小米YU7汽車的11月購車優惠，不小心少打了一個「萬」，將首付7.99萬元誤寫成7.99元。圖／取自快科技
大陸小米創辦人、董事長兼執行長雷軍3日在微博分享小米YU7汽車的11月購車優惠，不小心少打了一個「萬」，將首付7.99萬元誤寫成7.99元。圖／取自快科技

大陸小米創辦人、董事長兼執行長雷軍今（3）日上午在微博分享小米YU7汽車的11月購車優惠，卻不小心少打了一個「萬」字，將首付7.99萬元（人民幣，下同，約台幣39萬元）誤寫成7.99元（約台幣39元），引發網友熱議，此話題登上微博熱搜榜第一名。

據《快科技》報導，不少網友看到7.99元首付的文字，直接開起玩笑，有人表示，如果真的只要7.99元首付，自己馬上就下單。也有網友笑稱，「這一條微博直接把車價打到10塊錢以內」、「7.99元？？走，去4S店提車，雷總發話了」，還有人說，「我直接給你10塊錢，不用找了」。

面對這場烏龍，雷軍隨後也在留言區補充更正，「首付7.99萬元起！」有網友忍不住調侃，「雷總下次發微博不要著急，核對好了」，還有人留言，「我差點就掏空信用卡了」。

據了解，小米YU7於2025年6月26日正式上市，是小米汽車推出的首款純電休旅車，提供標準版、Pro版及Max版3種車型，售價分別為人民幣25.35萬元、27.99萬元及32.99萬元。其中，標準版在中國CLTC測試標準下，續航里程最高可達835公里。該車上市後市場反應熱烈，開賣3分鐘內訂單便突破20萬輛。

至於實際購車優惠，據小米汽車官方公布的方案，少量YU7現車可享3年零利率分期，首付7.99萬元起，每月付款4267元起。另有5年分期及6000元保險補貼等方案可供選擇。這次購車優惠活動自11月1日起至30日止。

雷軍隨後在留言區補充更正，「首付7.99萬元起！」圖／截自微博
雷軍隨後在留言區補充更正，「首付7.99萬元起！」圖／截自微博

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