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陸央行時隔3年多再調外匯存準率 11月15日起升至6%

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
中國人民銀行決定，自2026年11月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的4%提高至6%。中新社
中國人民銀行決定，自2026年11月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的4%提高至6%。中新社

人民幣持續升值之際，中國人民銀行（大陸央行）今（3）日上午宣布，為加強金融機構外匯流動性管理，決定上調金融機構外匯存款準備金率。

據中國人民銀行發布，為加強金融機構外匯流動性管理，中國人民銀行決定，自2026年11月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的4%提高至6%。

新加坡《聯合早報》稱，此舉有助於收緊大陸境內美元等外匯流動性，緩解人民幣過快升值的壓力。

外匯存款準備金率是指金融機構依規定，將吸收的外匯存款按一定比例存放於央行。提高準備金率，意味金融機構須繳存更多外匯資金，市場上可運用的外匯流動性將相應減少。

路透10月30日報導，人民幣兌美元當天一度升至6.659元，創2022年6月以來新高，今年以來累計升值5%，並有望連續第4個月上漲。

報導指，大陸出口表現強勁，帶動人民幣走強，但人民幣升值也使出口商持有的美元資產價值縮水，因此出口商持續拋售美元、增加匯率避險操作，進一步推升人民幣匯率。

另據大陸國家外匯管理局公布的數據，今年9月銀行結售匯順差達562億美元，1至9月累計約3,941億美元。國家外匯管理局副局長李斌10月20日表示，大陸外匯市場運行總體穩健，「貨物貿易項下資金延續較大規模淨流入」。

大陸央行上一次調整外匯存款準備金率是在2023年9月，當時為提升金融機構外匯資金運用能力，宣布將準備金率由6%下調至4%，此次則重新調升至6%。

外匯 央行 大陸央行

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