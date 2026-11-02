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中國化工產品出口激增 美智庫：恐引發新貿易衝突

中央社／ 台北2日電

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）今天發布報告指出，中國化工業正向先前由外國公司主導的高端領域進軍，在許多生產和供應鏈中取代外國同行。這增加與歐盟和美國關係進一步緊張的可能性。

法國國際廣播電台（RFI）報導，歐盟擔心化工行業可能被成本更低的中國競爭對手擠出市場，因此於9月針對自中國進口的產品啟動3項反傾銷調查。北京方面駁斥縱容工業產能過剩的指控，並對歐洲出口的一種化學品啟動反傾銷調查。

中國商務部曾為中國不斷增長的出口辯護，表示競爭力部分歸因於「能源危機推高了歐洲化工及其他行業的生產成本」。

但是榮鼎集團的報告指出，中國化工行業也受益於政府的產業政策和補貼。在房地產市場崩盤後，北京加大對製造業的投資，以支持經濟增長並增強產業韌性。

報告以中國對印度的PVC出口為例，市場占有率從2020年的3%飆升至2025年的45%。日本、韓國和台灣在印度市場的市占率則從56%降至34%。

歐洲計劃關閉的化工產能已從2022年的290萬噸增至2025年的1720萬噸，

2020年至2025年間，中國塑膠的重要原料產量大幅增長，苯乙烯增長97%，乙烯增長80%，聚乙烯增長75%，聚丙烯增長71%，聚氯乙烯增長15%。

儘管中國化工總產量的不到10%用於出口，但增速同樣快速。除乙烯外，其餘4種石化產品的出口量在過去5年間年均增長率都超過40%。

報告指出，產量大幅增長、出口持續增加，但過去4年間中國化工行業的利潤卻下滑。31%的中國化工生產商和29%的塑膠及橡膠製造商處於虧損狀態。

智庫 歐盟 歐洲

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