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中國證監會宣布穩定股市措施 擬放寬護盤回購

中央社／ 台北2日電

中國證監會今晚宣布穩定股市措施，研擬新增股價「破發」（跌破發行價）作為可以進行「護盤式回購」的情形之一；並將引導和鼓勵已完成募集的18檔主動ETF加快投資建倉。

中國證券監督管理委員會晚上在官網以部門負責人答記者問形式，公布「穩市場穩預期相關工作」內容。

部門負責人表示，為進一步提高上市公司進行股份回購的便利度，發揮市場內在穩市功能，近期證監會擬對為維護公司價值及股東權益所必需而回購股份（簡稱護盤式回購）作調整優化。

中國證監會將新增股價「破發」作為可以進行護盤式回購的情形之一，護盤式回購不適用「公司股票上市已滿6個月」的限制，取消護盤式回購中開盤和收盤集合競價階段不得申報的限制等。

中國證監會將要求上市36個月內的上市公司，當股價觸及護盤式回購情形，嚴格認真履行上市承諾中的穩定股價措施。並且要求超募資金的上市公司，在觸及護盤式回購時，及時回購。

再者是要求上市公司在年度現金分紅計畫中，明確一定比例資金納入回購專項基金；要求上市公司將一定比例的超募資金納入回購專項基金，並專項用於股份回購註銷；要求上市公司通過集中競價賣出護盤式回購股份的所得收益，納入回購專項基金。

中國證監會表示，將持續加大權益類基金產品供給和創新力度，支援基金管理人逆週期布局。推出更多新指數股票ETF，豐富場內投資工具。

護盤 證監會 破發

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