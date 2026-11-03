滬二手房成交量 年增三成

上海市房地產交易中心數據顯示，10月上海二手房（含商業）累計網簽量達到24,653套，月增4.2%、年增32.9%，創2021年以來的近六年同期新高。

在大陸房地產交易中，「網簽」是指交易雙方簽訂房屋買賣合約後，將合約上傳至當地房地產管理部門的官方網上系統進行備案登記，相當於台灣的實價登錄申報＋官方合約備案。完成這道程序後，這套房產在官方系統就會被鎖定，可防止建商或屋主「一房兩賣」，也能讓官方即時掌握房市交易現況。

第一財經指出，今年以來，上海二手房市場在經歷「金三銀四」後進入高位平穩運行狀態。9月以來，現房（成屋）銷售新政落地，再次激發市場活力。10月的單日成交顯示，除「十一」假期外，有七個交易日二手房單日網簽量突破千套，並有兩個單日網簽超過1,600套。

「10月份的二手房表現堪稱『銀十鍍金』，」上海中原地產資深市場分析師盧文曦表示，「十一假期有七天，但整體的成交量比9月還高，說明當下市場的熱度很不錯。」

上海鏈家研究院數據顯示，10月上海二手房成交中，人民幣300萬元（約新台幣1,440萬元）以下占比回升；房源去化周期加速，平均成交78.1天。