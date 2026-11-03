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互聯網大會聚焦3主題 阿里、華為、騰訊將展示6G及機器人成果

經濟日報／ 特派記者謝守真／烏鎮2日電
2026世界互聯網大會2日起一連四天在浙江烏鎮登場，3日將舉行開幕式，大會聚焦AI開源模型、具身智能及數位經濟。記者謝守真／攝影
2026世界互聯網大會2日起一連四天在浙江烏鎮登場，3日將舉行開幕式，大會聚焦AI開源模型、具身智能及數位經濟。記者謝守真／攝影

2026世界互聯網大會昨（2）日起一連四天在浙江烏鎮登場，今（3）日將舉行開幕式，大會聚焦AI開源模型、具身智能及數位經濟。包括阿里巴巴、華為騰訊、英特爾、微軟及高通等科技大廠將參與同期舉行的「互聯網之光」博覽會，展示AI、6G機器人等技術成果。

本屆峰會以「開源開放 共建共享——攜手構建網路空間命運共同體」為主題，除主論壇外，另設27場分論壇，數量創近年新高，聚焦網路空間合作、機器人與具身智能、時空智慧等議題。

大會首次展示「智慧互聯網」，設置「空天地海‧新連接」等六大主題展區，集中亮相6G、衛星互聯網及量子通訊等技術。主論壇將辦「人工智慧烏鎮對話」，邀請全球開源大模型領軍人物及科學家交流AI開源生態。

全球行動通訊系統協會（GSMA）攜手高通、是德科技展示端到端6G原型系統，演示透過6G網路遠端操控工程機械；中國電信則將展示高軌、中軌衛星及地面網路協同組網的技術試驗成果。

AI應用方面，阿里巴巴將展出全模態大模型及千問AI耳夾式耳機，騰訊展示新一代開源大型語言模型，中興通訊推出AI智慧代理手機。智元、優必選及宇樹等企業將展示30餘款具身智能機器人，應用涵蓋工業製造、商業服務、家庭服務及醫療照護。

本報記者觀察到，峰會期間景區配合活動實施封閉管制，現場陸續有受邀嘉賓及參與活動的專業人士抵達，景區內也可見多款機器人進駐。其中，西柵景區設置人工智慧「嘉」年華相關展示，包含人形機器人及互動體驗項目，另有機器人商店提供商品販售服務。上述活動安排智元機器人及武漢鈞潤智科技，在景區帶來機器人專場秀、AI牽手NPC巡遊及機器人音樂會。

烏鎮峰會自2014年舉辦至今，歷屆開幕式曾有丁薛祥、王滬寧等大陸官員出席，大陸國家主席習近平也曾於2015年出席並發表主旨演講。

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