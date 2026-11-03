陸救股市挹注1.47兆活水 人行啟動第三次互換便利操作

大陸官方出手救市，將透過互換便利和股票回購增持再貸款兩項政策工具，對大陸資本市場注入可觀資金。分析師指出，兩政策都投向資本市場，預計此次將為A股市場帶來至少人民幣3,000億元（約新台幣1.47兆元）增量資金。

其中，中國人民銀行（大陸央行）今（3）日將啟動第三次證券、基金、保險公司互換便利操作（SFISF），目前機構申請額度已超過人民幣1,000億元；同時，一家國有超大型銀行計劃向中國國新及中國誠通兩家純央企分別新增約人民幣1,000億元的股票回購增持專項貸款額度。

在市場預期政策利多提振下，上證指數昨（2日）收漲1.08%，重返3600關口，深成指漲1.63%。滬深兩市成交額人民幣1.78兆元，較上一個交易日放量人民幣1,092億元。

SFISF支持符合資格的券商、基金、保險公司，用債券、股票ETF、滬深300成份股等資產做抵押，從人行換入央票等高等級流動性資產，並在市場上融資用於資本市場。業內認為，此舉將更加有利於機構盤活資產，為資本市場持續帶來活水。

股票回購增持再貸款是央行向銀行發放再貸款，由銀行向客戶提供的回購╱增持專項貸款，允許上市公司或大股東借錢回購或增持自家股票，資金專款專用。‌‌

人行表示，支持資本市場兩項工具自2024年10月推出以來，證券、基金、保險公司互換便利已多次展期，目前餘額為人民幣1,050億元；政策支持下，股票回購增持貸款簽約金額約人民幣4,400億元，累計發放量超人民幣2,800億元。同時，此次股票回購增持再貸款政策由階段性安排轉為長期制度性安排，再貸款利率由1.25%降至1%。

人行還稱，上述兩項工具的市場內在穩定機制作用逐步顯現，行業機構穩市和上市公司市值管理的意識、能力持續提升。

財聯社報導，目前有31家證券、基金公司申報此次SFISF需求，申請額度逾人民幣1,000億元。

招聯首席經濟學家董希淼對第一財經表示，此次SFISF申請額度、機構申報明顯強於此前兩輪，印證了SFISF作為穩定市場工具的重要作用已在機構層面形成共識。