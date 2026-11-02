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中國大陸救股市 調降股票回購增持再貸款利率

中央社／ 台北2日電

中國股市10月重挫，中國三大金融監管部門今天開會決定，股票回購增持再貸款政策轉為長期制度性安排，再貸款利率由1.25%降至1%。此舉可降低上市公司回購及股東增持股票的融資成本。

A股10月一路跌，新公布的10月製造業採購經理指數（PMI）降至49.3，非製造業商務活動指數降至49.7，雙雙跌入收縮區間。其中製造業PMI為最近3個月最大萎縮幅度，中國再現經濟放緩隱憂。

中國官方昨天釋出三大金融監管部門今天要開會的消息，三大股指今天都收漲。

中國人民銀行（中國央行）晚上在官網公布，今天會同金融監督管理總局、證券監督管理委員會，先後召開「證券、基金、保險公司互換便利」（SFISF）和「股票回購增持再貸款」座談會，聽取金融機構業務進展及建議，研究部署用好用足政策工具有關工作，支持資本市場健康穩定發展。

會議認為，支持資本市場兩項工具自2024年10月推出以來，SFISF已多次展期，目前餘額為人民幣1050億元，充分發揮行業機構的專業投資能力和帶動效應。政策支持下，股票回購增持貸款簽約金額約4400億元，累計發放量超過2800億元，滿足上市公司市值管理的融資需求。

會議提出，為維護資本市場穩定，提升市場韌性和信心，3部門將繼續加強政策支持，優化政策要素和施行細則。適時進行SFISF操作，進一步增加參與機構數量，適當降低互換費率，優化質押和操作模式。

股票回購增持再貸款政策由階段性安排轉為長期制度性安排，再貸款利率由1.25%降至1%。金融機構堅持市場化定價原則，在再貸款利率基礎上合理加點並增加貸款投放。

中國人民銀行副行長鄒瀾、金融監管總局副局長叢林和中國證監會副主席劉浩凌出席上述會議。中金公司、國泰海通證券等23家證券和基金公司，以及工商銀行、建設銀行等26家銀行參加會議。

中國人民銀行 上市公司 股票

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