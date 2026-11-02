陸40年期房貸新政滿兩個月 業內：民眾觀望中

大陸官方日前推出「828房貸新政」屆今滿兩個月，而40年期個人房貸政策執行也在銀行層面全面執行。大陸銀行業人士透露，申請40年房貸的人數在9月、10月房貸申請人數中佔比不如預期，有全國性銀行兩月僅投放約800筆，顯示整體仍保持觀望態度。

人銀、大陸金融監督管理總局在今年8月28日聯合印發「關於改革完善房地產信貸管理 推動加快構建房地產發展新模式的意見」，將個人住房貸款期限由最長30年延長至最長40年。此次調整是自1999年個人住房貸款期限從20年延長至30年以來，時隔27年的首次調整。

事實上，該政策傾向「以時間換空間」的信貸制度調整，短期能降低月供、緩解剛需現金流壓力，但實際落地偏謹慎、受益人群有限，且總利息成本上升。

財聯社報導，銀行業者表示，客觀上，這也減緩了購房者一段時間的按揭壓力，但對銀行來說，新發貸款的時間會大幅延長，這會影響銀行每月的房貸投放統計。

在政策滿兩個月之際，銀行業者稱，從「金九銀十」的情況來看，近期該行儘管有部分客戶申請了40年房貸，但真正投放的在新發房貸總額中佔比很低。其中，高總價購房者更願貸款40年，但整體觀望情緒濃厚。且40年房貸的申請人年齡多集中在30歲左右。

地方銀行與省行稱，新政出台首月，其下屬網點迎來大量諮詢40年房貸具體執行細則的客戶。進入10月後，相關業務諮詢量有所減少。

報導引述地方銀行人士提供信貸部門最新統計，40年房貸政策出台至今，全行貸款期限在30年左右的客戶數量，是申請40年房貸客戶數量的兩倍多。