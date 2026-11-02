快訊

訊問2小時離開高檢署 高金素梅：希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代

學者研究：習近平老化「比一般人更嚴重」 下機出現「環狀步態」

陸40年期房貸新政滿兩個月 業內：民眾觀望中

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸官方日前40年期個人房貸政策滿兩個月。大陸銀行業人士透露，申請40年房貸的人數在9月、10月房貸申請人數中佔比不如預期。圖為福建省福州市一處建設中的樓盤。中新社
大陸官方日前40年期個人房貸政策滿兩個月。大陸銀行業人士透露，申請40年房貸的人數在9月、10月房貸申請人數中佔比不如預期。圖為福建省福州市一處建設中的樓盤。中新社

大陸官方日前推出「828房貸新政」屆今滿兩個月，而40年期個人房貸政策執行也在銀行層面全面執行。大陸銀行業人士透露，申請40年房貸的人數在9月、10月房貸申請人數中佔比不如預期，有全國性銀行兩月僅投放約800筆，顯示整體仍保持觀望態度。

人銀、大陸金融監督管理總局在今年8月28日聯合印發「關於改革完善房地產信貸管理 推動加快構建房地產發展新模式的意見」，將個人住房貸款期限由最長30年延長至最長40年。此次調整是自1999年個人住房貸款期限從20年延長至30年以來，時隔27年的首次調整。

事實上，該政策傾向「以時間換空間」的信貸制度調整，短期能降低月供、緩解剛需現金流壓力，但實際落地偏謹慎、受益人群有限，且總利息成本上升。

財聯社報導，銀行業者表示，客觀上，這也減緩了購房者一段時間的按揭壓力，但對銀行來說，新發貸款的時間會大幅延長，這會影響銀行每月的房貸投放統計。

在政策滿兩個月之際，銀行業者稱，從「金九銀十」的情況來看，近期該行儘管有部分客戶申請了40年房貸，但真正投放的在新發房貸總額中佔比很低。其中，高總價購房者更願貸款40年，但整體觀望情緒濃厚。且40年房貸的申請人年齡多集中在30歲左右。

地方銀行與省行稱，新政出台首月，其下屬網點迎來大量諮詢40年房貸具體執行細則的客戶。進入10月後，相關業務諮詢量有所減少。

報導引述地方銀行人士提供信貸部門最新統計，40年房貸政策出台至今，全行貸款期限在30年左右的客戶數量，是申請40年房貸客戶數量的兩倍多。

房貸 銀行 信貸 房地產 銀行業

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金管會防堵「四貸同堂」新制上路！銀行、券商互查借貸資料 股民喊雨天收傘

房市回溫？上海10月中古屋成交量創近6年同期新高

房市回溫無力 10月六都買賣移轉棟數月減2.1%、年增3.4%

台股開戶數逼近1,500萬！10月30歲以下新增3.6萬人、占新增戶逾5成

相關新聞

金九銀十收官 大陸房市延續分化格局

陸房產調研機構中指研究院最新數據顯示，10月大陸百城新房價格較上期漲0.18%，年漲2.02%；二手房平均價格為較上期下跌0.61%，年跌6.72%。另據安居客統計，重點20城二手房10月成交量同年漲20%，增速較9月明顯抬升。10月二手房用戶熱度較上期增長34.3%。顯示二手房成交活躍，價格仍調整中。

陸40年期房貸新政滿兩個月 業內：民眾觀望中

大陸官方日前推出「828房貸新政」屆今滿兩個月，而40年期個人房貸政策執行也在銀行層面全面執行。大陸銀行業人士透露，申請40年房貸的人數在9月、10月房貸申請人數中佔比不如預期，有全國性銀行兩月僅投放約800筆，顯示整體仍保持觀望態度。

APEC峰會將至 深圳餐廳菜刀上鎖、禁止郵寄網購刀具

APEC經濟領袖會議將於本月18日至19日在深圳舉行，為確保會議期間安全，深圳已經採取無人機禁飛、全市消防安全每晚夜查、地鐵實施「人包雙檢」等多項行動，如今還傳出餐廳的菜刀被警方以鏈條上鎖固定、不得網購郵寄五金刀具等規定。

中國動作頻頻！1個月擴管數十種技術出口 備戰與西方大鬥爭

紐約時報分析，中國大陸過去一個月來已著手管制數十種技術的出口，包括無人機、人工智慧模型與代理，以及部分先進藥物開發和太陽能板製造製程，隧道鑽掘機也被納入出口管制。此舉意在讓其他國家更難擺脫對中國製造的依賴，藉此鞏固地緣政治籌碼，向對手傳達「你們需要我們製造的產品」，對內則號召準備與西方長期鬥爭。這套策略借鏡美國總統川普以經濟武器施壓的做法，曾反將川普政府一軍，迫使貿易休兵。

中國廉價包裹遭歐徵盟新稅 衝擊電商低價直郵

歐洲消費者透過中國電商平台購買低價商品，成本可能進一步上升。歐盟11月1日起，對境外跨境電商直郵包裹徵收每類商品2歐元海關處理費；加上7月已實施的低價商品關稅，中國電商依賴的低價直郵模式面臨更大壓力。

A股10月急跌 人行出招「隔夜逆回購」救市

中國A股10月遭遇重挫，市場信心持續承壓，人民銀行、金融監管總局及證監會11月2日將分別邀集銀行、證券及基金機構開會，討論支持資本市場及穩定股市措施，外界預期官方將進一步釋出政策支持，避免跌勢擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。