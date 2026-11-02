APEC峰會將至 深圳餐廳菜刀上鎖、禁止郵寄網購刀具

APEC經濟領袖會議將於本月18日至19日在深圳舉行，為確保會議期間安全，深圳已經採取無人機禁飛、全市消防安全每晚夜查、地鐵實施「人包雙檢」等多項行動，如今還傳出餐廳的菜刀被警方以鏈條上鎖固定、不得網購郵寄五金刀具等規定。

X知名帳號《李老師不是你老師》指出，10月30日深圳龍華區一家名為「玖道耕全牛宴」的餐廳老闆在網上發布影片稱，其廚房菜刀被警方用鏈條上鎖固定了，鏈條是警察親自上門安裝的，並稱目前當地整個社區都在實行這一管控措施。

有大陸網友也在微博發文稱，他上網買菜刀，填了深圳一個親戚家的地址，結果拍不了。問了客服才知道，10月28日至11月19日，大陸全國快遞嚴禁收寄寄往深圳的五金刀具。

據了解，目前若要在深圳本地實體廚具店購買刀具，若菜刀金屬刀身超過22公分，刀身必須有唯一編碼，無編碼的屬管制刀具，商家不得販售。

事實上，深圳市公安局今年6月26日就曾發布一則「深圳公安全鏈條打擊涉管制刀具違法犯罪」的消息指出，深圳市公安局南山分局南頭派出所對轄區一家廚具銷售店鋪進行例行安全檢查時，查獲一批無刀身編號的管制刀具，共計48把。該店因鋪違規銷售管制刀具，公安機關依法對其作出行政處罰決定，並依法收繳全部涉案管制刀具。

深圳市公安局治安管理支隊二大隊大隊長梁曉蕾強調，為全力維護社會治安大局持續穩定，深圳公安還將加大對五金、模具、塑料製品等易涉改刀企業的排查力度，及時消除違法生產管制刀具隱患，同時嚴格督促銷售單位、餐飲場所等落實相關管理規定。

梁曉蕾當時還呼籲深圳市民和相關行業從業人員，自覺遵守相關規定，同時鼓勵大家主動上繳管制刀具，並積極向公安機關提供有關線索。