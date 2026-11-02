快訊

伊朗戰爭拖累選情！川普抓替罪羊鎖定2大將 選後對伊選項曝光

賴瑞隆辦多場綠能公聽會後 柯志恩：第一筆政治獻金就是雲豹捐的

波蘭憲政危機！總理vs.總統司法主導權爭奪戰

聽新聞
0:00 / 0:00

中國動作頻頻！1個月擴管數十種技術出口 備戰與西方大鬥爭

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國大陸國家主席習近平（左）夫婦在美國總統川普（右）夫婦陪同下，於9月25日拜訪美國國家檔案館。法新社
中國大陸國家主席習近平（左）夫婦在美國總統川普（右）夫婦陪同下，於9月25日拜訪美國國家檔案館。法新社

紐約時報分析，中國大陸過去一個月來已著手管制數十種技術的出口，包括無人機、人工智慧模型與代理，以及部分先進藥物開發和太陽能板製造製程，隧道鑽掘機也被納入出口管制。此舉意在讓其他國家更難擺脫對中國製造的依賴，藉此鞏固地緣政治籌碼，向對手傳達「你們需要我們製造的產品」，對內則號召準備與西方長期鬥爭。這套策略借鏡美國總統川普以經濟武器施壓的做法，曾反將川普政府一軍，迫使貿易休兵。

紐時指出，各國正設法降低對中國的依賴，美國推動重振稀土開採與加工，歐洲、日本等地試圖恢復抗生素與藥物有效成分的生產能力，印度也呼籲企業自製隧道鑽掘機。北京卻持續加碼，力求讓中國工廠成為全球不可或缺的一環。

這背後是習近平對中國與西方長期角力的判斷。新冠疫情暴露中國對外國先進設備與零組件的依賴後，他提出發展高鐵、再生能源及電信等「殺手鐧」技術，既追求自給自足，也嚇阻外國切斷供應。同時，中共近期反覆援引長征歷史，將工業與科技發展塑造成生存之戰。人民日報紀念長征90周年的社論，呼籲突破「卡脖子」關鍵核心技術，並準備迎接「偉大鬥爭」。

清華大學國際關係專家孫成昊說：「中國開始更有系統地考慮，哪些技術與設備可以出口、應該賣給誰，以及最終會用於什麼用途。」

川普與習近平預計在11月18日至19日的深圳APEC峰會會晤，12月將在邁阿密G20峰會會晤。

部分分析人士指出，美國對中國的限制與制裁，讓北京學到大國需要經濟武器，就像需要航空母艦與長程飛彈一樣。美國先限制華為、中興取得美國晶片與軟體，再擴大限制先進晶片出口；北京則在與川普第二任政府的貿易戰中限縮稀土對美出口，迫使華府承壓休兵。但美國及盟友也加速尋找替代來源，促使中國建立新的施壓籌碼。

復旦大學學者趙明昊說：「中國擔心可能失去『稀土牌』。」北京正高度重視還有哪些牌，以及如何有效反制美國制裁或關稅。

然而，這套策略也有代價。美國智庫學者甘思德（Scott Kennedy）警告，執著於發展及保護科技，造成資源錯置、成長放緩與債務增加，靠威脅做生意也難以持續。孫成昊坦言，不確定性過高，客戶可能另尋替代。印度因中國拖延隧道鑽掘機出口，已被迫尋找其他供應商。

地緣政治 中國大陸 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

出口管制擬升級？經部研議限制晶片、工具機及先進運算項目輸中

我擬限制晶片、半導體關鍵材料及零組件出口至中國大陸？經濟部表態了

Nvidia合作Megaspeed遭質疑 美晶片出口中國有缺口？

川習二會關稅休戰難掩戰略對抗 美中俄歐進入新一輪權力競逐

相關新聞

陸10月製造業PMI官方、非官方數據分歧 產出增速創半年最快

大陸官方10月製造業採購經理人指數（PMI）跌破50榮枯線，但今（2）日公布的非官方製造業PMI卻持續擴張，兩項數據呈現分歧。其中，製造業產出增速創6個月來最快，但出口訂單增速有所放緩。

APEC峰會將至 深圳餐廳菜刀上鎖、禁止郵寄網購刀具

APEC經濟領袖會議將於本月18日至19日在深圳舉行，為確保會議期間安全，深圳已經採取無人機禁飛、全市消防安全每晚夜查、地鐵實施「人包雙檢」等多項行動，如今還傳出餐廳的菜刀被警方以鏈條上鎖固定、不得網購郵寄五金刀具等規定。

中國動作頻頻！1個月擴管數十種技術出口 備戰與西方大鬥爭

紐約時報分析，中國大陸過去一個月來已著手管制數十種技術的出口，包括無人機、人工智慧模型與代理，以及部分先進藥物開發和太陽能板製造製程，隧道鑽掘機也被納入出口管制。此舉意在讓其他國家更難擺脫對中國製造的依賴，藉此鞏固地緣政治籌碼，向對手傳達「你們需要我們製造的產品」，對內則號召準備與西方長期鬥爭。這套策略借鏡美國總統川普以經濟武器施壓的做法，曾反將川普政府一軍，迫使貿易休兵。

中國廉價包裹遭歐徵盟新稅 衝擊電商低價直郵

歐洲消費者透過中國電商平台購買低價商品，成本可能進一步上升。歐盟11月1日起，對境外跨境電商直郵包裹徵收每類商品2歐元海關處理費；加上7月已實施的低價商品關稅，中國電商依賴的低價直郵模式面臨更大壓力。

A股10月急跌 人行出招「隔夜逆回購」救市

中國A股10月遭遇重挫，市場信心持續承壓，人民銀行、金融監管總局及證監會11月2日將分別邀集銀行、證券及基金機構開會，討論支持資本市場及穩定股市措施，外界預期官方將進一步釋出政策支持，避免跌勢擴大。

金價跌至1年新低 中國民眾搶買 水貝市場像「菜市場」擠不進

近期黃金價格下跌，深圳水貝黃金市場湧入大量消費者，本周末客流量再度衝高，達到6萬人次。10月31日許多網友表示擠都擠不進去，並戲稱水貝市場像是「菜市場」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。