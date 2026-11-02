中國動作頻頻！1個月擴管數十種技術出口 備戰與西方大鬥爭

紐約時報分析，中國大陸過去一個月來已著手管制數十種技術的出口，包括無人機、人工智慧模型與代理，以及部分先進藥物開發和太陽能板製造製程，隧道鑽掘機也被納入出口管制。此舉意在讓其他國家更難擺脫對中國製造的依賴，藉此鞏固地緣政治籌碼，向對手傳達「你們需要我們製造的產品」，對內則號召準備與西方長期鬥爭。這套策略借鏡美國總統川普以經濟武器施壓的做法，曾反將川普政府一軍，迫使貿易休兵。

紐時指出，各國正設法降低對中國的依賴，美國推動重振稀土開採與加工，歐洲、日本等地試圖恢復抗生素與藥物有效成分的生產能力，印度也呼籲企業自製隧道鑽掘機。北京卻持續加碼，力求讓中國工廠成為全球不可或缺的一環。

這背後是習近平對中國與西方長期角力的判斷。新冠疫情暴露中國對外國先進設備與零組件的依賴後，他提出發展高鐵、再生能源及電信等「殺手鐧」技術，既追求自給自足，也嚇阻外國切斷供應。同時，中共近期反覆援引長征歷史，將工業與科技發展塑造成生存之戰。人民日報紀念長征90周年的社論，呼籲突破「卡脖子」關鍵核心技術，並準備迎接「偉大鬥爭」。

清華大學國際關係專家孫成昊說：「中國開始更有系統地考慮，哪些技術與設備可以出口、應該賣給誰，以及最終會用於什麼用途。」

川普與習近平預計在11月18日至19日的深圳APEC峰會會晤，12月將在邁阿密G20峰會會晤。

部分分析人士指出，美國對中國的限制與制裁，讓北京學到大國需要經濟武器，就像需要航空母艦與長程飛彈一樣。美國先限制華為、中興取得美國晶片與軟體，再擴大限制先進晶片出口；北京則在與川普第二任政府的貿易戰中限縮稀土對美出口，迫使華府承壓休兵。但美國及盟友也加速尋找替代來源，促使中國建立新的施壓籌碼。

復旦大學學者趙明昊說：「中國擔心可能失去『稀土牌』。」北京正高度重視還有哪些牌，以及如何有效反制美國制裁或關稅。

然而，這套策略也有代價。美國智庫學者甘思德（Scott Kennedy）警告，執著於發展及保護科技，造成資源錯置、成長放緩與債務增加，靠威脅做生意也難以持續。孫成昊坦言，不確定性過高，客戶可能另尋替代。印度因中國拖延隧道鑽掘機出口，已被迫尋找其他供應商。