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中國輸歐盟油電車將受限 各車廠忙著找官方喬配額

中央社／ 台北2日電

歐盟與中國10月初貿易談判達成共識，中國向歐盟出口的油電混合車數量將削減一半以上。中國媒體引述多名知情人士透露，這導致未來輸歐的油電混合車總量有限，中國各車廠可分配到的出口額度不多，因此近來都忙著派員到北京找相關部門協商，努力爭取配額。

財聯社今天作上述報導，但沒有提到中國各車廠能分配到的油電混合車輸歐具體數量，以及未來能銷往歐盟的總量。

歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）10月9日在北京表示，歐中雙方達成諒解，將調控中國對歐盟出口的油電混合車數量，削減幅度可能達目前的一半以上。

中國商務部10月12日表示，有關混合動力汽車，中國與歐盟在2025年30.2萬輛（中國輸往歐盟）的基礎上達成「向上安排」，確保中國企業的「出口空間和穩定增長」，照顧了「雙方產業基於現實的合理關切」。

綜合外媒先前報導，在雙方協議中，中國油電混合車銷往歐盟配額實施第1年的上限為35萬輛，第2年起每年增加6%，整體措施將實施4年。但為遵守WTO的不歧視原則，歐盟設定的這一上限將適用於所有非歐盟製油電車，而不單限制中國油電車，且中國所獲配額不低於其他國家的配額。

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