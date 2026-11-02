聽新聞
0:00 / 0:00
中國輸歐盟油電車將受限 各車廠忙著找官方喬配額
歐盟與中國10月初貿易談判達成共識，中國向歐盟出口的油電混合車數量將削減一半以上。中國媒體引述多名知情人士透露，這導致未來輸歐的油電混合車總量有限，中國各車廠可分配到的出口額度不多，因此近來都忙著派員到北京找相關部門協商，努力爭取配額。
財聯社今天作上述報導，但沒有提到中國各車廠能分配到的油電混合車輸歐具體數量，以及未來能銷往歐盟的總量。
歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）10月9日在北京表示，歐中雙方達成諒解，將調控中國對歐盟出口的油電混合車數量，削減幅度可能達目前的一半以上。
中國商務部10月12日表示，有關混合動力汽車，中國與歐盟在2025年30.2萬輛（中國輸往歐盟）的基礎上達成「向上安排」，確保中國企業的「出口空間和穩定增長」，照顧了「雙方產業基於現實的合理關切」。
綜合外媒先前報導，在雙方協議中，中國油電混合車銷往歐盟配額實施第1年的上限為35萬輛，第2年起每年增加6%，整體措施將實施4年。但為遵守WTO的不歧視原則，歐盟設定的這一上限將適用於所有非歐盟製油電車，而不單限制中國油電車，且中國所獲配額不低於其他國家的配額。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。