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歐盟新規後首個黑色星期五購物節 中國跨境賣家備貨量大減

中央社／ 北京2日電

距離歐美購物節「黑色星期五」不到1個月，中國低價小商品跨境賣家今年備貨量大減。在歐盟取消小額包裹免稅後，新規對合規認證更加嚴格，中國賣家面臨更高的備貨成本。

經濟觀察報1日報導，歐盟7月1日起取消150歐元（約新台幣5400元）以下包裹免稅豁免，並開徵3歐元低值包裹關稅，這是新規生效之後的第1個黑色星期五。

此外，7月1日起，歐盟還將產品標識、合格認證、生產者延伸責任相關要求，由指導性合規指引調整為強制性法定義務，資料不全的貨物將無法在歐盟完成清關。合規不確定性對中國中小賣家來說成為新的成本壓力。

義烏賣家劉銘宇的業務是把多種節日裝飾、小掛件混裝後運往海外。去年「黑五」，他在主要銷售市場安排了41款商品入海外倉，今年減至33款，計劃入倉總量僅約去年同期的35%。

劉銘宇也在顧慮合規風險。他說，一些低價小商品很難備齊完整的產品標識、認證以及生產者延伸責任材料，一旦資料缺失，整批貨物就可能遭遇清關受阻。

另一名業者齊家嘉往年都按「黑五」預估銷量的1.2倍備貨，以防旺季斷貨。今年，他只按預估銷量的一半做準備。過去他賭的是旺季銷量，今年讓他縮手的則是歐盟新關稅下的試錯成本。

報導說，過去10多年，中國賣家靠「150歐元以下免稅+輕資產直發走量」把貨鋪向歐洲。2026年7月1日歐盟正式取消這一豁免，按商品類別區分，對符合要求的品類徵收3歐元臨時關稅，並計劃在2028年轉為正常歸類關稅。低價包裹的「免稅紅利」謝幕，提前鋪貨的帳必須重新計算。

此外，如果商品遲遲賣不掉，後續還可能產生超期倉儲費。報導指出，今年旺季倉儲費第一次和關稅、合規費疊在同一個商品上，壓在海外倉的每一件貨，同時背著倉租、稅費和合規3筆錢，任何一款貨物賣慢了，賣家就面臨三重失血。

黑色星期五

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