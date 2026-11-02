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陸10月製造業PMI官方、非官方數據分歧 產出增速創半年最快

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
標普全球編製的RatingDog中國通用製造業PMI，從9月的52.1微降至10月的52.0，仍高於市場預期的51.6，也高於區分景氣擴張與萎縮的50榮枯線。美聯社
標普全球編製的RatingDog中國通用製造業PMI，從9月的52.1微降至10月的52.0，仍高於市場預期的51.6，也高於區分景氣擴張與萎縮的50榮枯線。美聯社

大陸官方10月製造業採購經理人指數（PMI）跌破50榮枯線，但今（2）日公布的非官方製造業PMI卻持續擴張，兩項數據呈現分歧。其中，製造業產出增速創6個月來最快，但出口訂單增速有所放緩。

路透報導，標普全球編製的RatingDog中國通用製造業PMI，從9月的52.1微降至10月的52.0，仍高於市場預期的51.6，也高於區分景氣擴張與萎縮的50榮枯線。相較之下，大陸國家統計局10月31日公布的官方製造業PMI為49.3，較9月下降0.8點，顯示製造業景氣陷入萎縮。

新加坡《聯合早報》指出，官方與非官方製造業PMI調查的樣本覆蓋有所不同，非官方調查相對更多反映規模較小、出口導向型企業的經營狀況，官方調查則覆蓋更多大型企業。

路透提到，從分項數據來看，10月新訂單指數由9月的53.4微降至53.3，出口訂單增速則放緩至3個月來最低。其中，消費品及中間產品製造商的出口訂單增長減速，但投資品製造商的出口訂單增速有所加快。

價格方面，受市場競爭激烈影響，企業透過降價促銷維持銷售，加上投入成本下降，製造業產品出廠價格繼9月上漲後再度下跌，出口價格更是自2025年11月以來首次下降。

就業方面，製造業就業人數連續第2個月增加，但增幅有限。隨著工作量增加，企業產能持續承壓，積壓訂單連續9個月增加。

此外，企業採購活動增速創今年2月以來最快，採購品庫存增幅也寫下5個月來新高。不過，企業信心雖仍維持正面，卻已降至9個月來最低，部分企業對投入成本居高不下及市場競爭加劇表達擔憂。

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