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房市回溫？上海10月中古屋成交量創近6年同期新高

聯合報／ 大陸中心／即時報導
上海10月中古屋成交量逾2.4萬戶，較去年同期增長32.9%，創近六年同期新高。法新設
上海10月中古屋成交量逾2.4萬戶，較去年同期增長32.9%，創近六年同期新高。法新設

上海房市已經回溫？上海市房地產交易中心數據顯示，10月上海二手房（含商業）累計網簽量達到2萬4,653套，月比上漲4.2%，年比更大增32.9%，創2021年以來的近六年同期新高。

在中國大陸房地產交易中，「網簽」是指交易雙方簽訂房屋買賣合約後，將合約上傳至當地房地產管理部門的官方網上系統進行備案登記，相當於台灣的實價登錄申報＋官方合約備案。完成這道程序後，這套房產在官方系統就會被鎖定，可防止建商或屋主「一房兩賣」，也能讓官方即時掌握房市交易現況。

上海《第一財經》指出，今年以來，上海二手房市場在經歷「金三銀四」後進入高位平穩運行狀態。9月以來，現房銷售新政落地，再次激發市場活力。10月的單日成交表現顯示，除「十一」假期外，有七個交易日二手房單日網簽量突破千套，並有兩個單日網簽超過1,600套。

「10月份的二手房表現堪稱『銀十鍍金』，」上海中原地產資深市場分析師盧文曦表示，「十一假期有七天，但整體的成交量比9月份還高，說明當下市場的熱度很不錯。」

上海鏈家研究院數據顯示，10月上海二手房成交中，人民幣300萬元（約合新台幣1,440萬元）以下占比回升；房源去化周期加速，平均成交周期為78.1天，為近三年低位。

盧文曦指出，上海的市場表現是多方共同作用的結果，政策的落地是很重要影響因素。上海文匯報也表示，主要是因官方早前推出的購房補貼政策，促進置換購房需求積極釋放。

今年8月20日‌，上海公布俗稱「滬八條」的《關於優化本市房地產政策措施的通知》‌，這項房市新政將購買中古屋的最低自備款降至15%。‌‌此外，對於2026年8月21日至2027年3月31日「以舊換新」的購屋者，還提供最高人民幣8萬元（約合新台幣38.4萬元）補貼。

上海文匯報指出，除10月中古屋成交量來到近六年新高，上海中古屋掛牌總量自2025年10月以來也呈下降趨勢，截至今年10月底約16.6萬戶，比去年9月最高值減少約4.2萬戶。9月至10月，二手住房合計成交4.34萬戶，年比增加26%。

中古屋 房市

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