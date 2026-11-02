世界互聯網大會烏鎮峰會登場 AI、6G、機器人技術成焦點

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會於11月2日至5日在浙江烏鎮登場，本屆大會開幕式將於11月3日上午舉行，今年以「開源開放 共建共享——攜手構建網路空間命運共同體」為主題，聚焦人工智慧（AI）開源模型、具身智慧與數位經濟。包括阿里巴巴、華為、騰訊、英特爾、微軟及高通等科技大廠將參與同期舉行的「互聯網之光」博覽會，展示AI、6G及機器人等技術成果。

世界互聯網大會國際組織日前透露，今年峰會除開幕式及主論壇外，另安排27場分論壇，討論全球治理倡議下的網路空間合作、智慧代理互信互聯互操作、機器人與具身智慧、時空智慧及數位技術促進綠色低碳發展等議題。主論壇也將舉行「人工智慧烏鎮對話」，邀請科技企業、開源大模型業者及人工智慧科學家，交流全球AI開源生態發展。

「互聯網之光」博覽會今年以「智能互聯、智見未來」為主題，吸引來自54個國家和地區、670餘家企業參展，預計展示及發布逾1,000項技術成果，另有20餘款產品首度亮相。英特爾、施耐德、高通、微軟、阿里巴巴、華為、騰訊及中興通訊等企業均在參展名單之列。

浙江省經信廳10月23日指出，博覽會規劃六大主題展區，涵蓋衛星網路、6G、量子通訊、超寬頻、大模型、智慧終端及網路安全等領域。

據財聞，全球行動通訊系統協會（GSMA）將攜高通、是德科技等企業展示端到端6G原型系統，並演示以6G網路遠端操控工程機械；中國電信則將展示面向6G的空天地一體化組網技術試驗成果。阿里巴巴、華為、中興通訊及曙光資訊等四家企業也將展出AI超節點。

AI終端及應用方面，阿里巴巴將展出全模態大模型及千問AI耳夾式耳機，中興通訊將展出努比亞Navi X Ultra AI手機。智元、優必選及宇樹等企業則將展示30餘款具身智慧機器人，應用涵蓋工業製造、商業服務、家庭服務及醫療照護。此外，展覽也將呈現半導體及新能源電池生產檢測、機器人智慧藥房及AI肝癌診療等應用。

此外，「直通烏鎮」全球互聯網大賽也將同步舉行，今年設置數智醫療、智聯出行、智慧終端、智慧製造及新消費五大賽道，並設有開源競技挑戰賽及OPC特色賽。據悉，本屆大賽吸引來自31個國家和地區的1,347個項目及OPC報名。

烏鎮峰會自2014年舉辦至今，已成為大陸舉辦國際網路產業及治理交流活動的平台之一，每年邀集政府官員、國際組織、科技企業與學界代表參與。值得注意的是，歷屆開幕式曾有丁薛祥、王滬寧等大陸官員出席；而大陸國家主席習近平也曾於2015年親自出席並發表主旨演講。