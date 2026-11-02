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北京追稅 業界料掀大陸富豪轉移香港資產

中央社／ 香港2日電

據指出，中國當局加強對離岸大陸富豪追稅，可能會促使一些富豪把香港離岸資產轉至美國，或會影響香港離岸信託市場的發展。

中國近期加強監管大陸民眾的跨境投資及境外收入，包括傳出中國證券監督管理委員會整治非法跨境炒股，以及稅務總局向大陸居民境外保單收益徵收20%。

明報今天報導，按照中國的「國家稅務總局關於離岸信託個人所得稅有關徵管事項的公告」，當局對離岸信託追補未繳稅款原則上以3年為限，即追補2023年1月以後的稅款，而當局是依財產轉讓所得及存續期間產生收益向個人徵稅，適用稅率為20%。

報導引述天智合規顧問董事鍾婉怡說，由於香港與中國大陸在稅務方面落實了「共同匯報準則」（CRS），因此不少近年在港設離岸信託的大陸富商，都擔心受到CRS影響。

她說，「市場早已預期個別著名個案的內地富商需沽售股份套現，用於繳清稅項。」

但她表示，早期將公司上市及將資產移至境外者受影響不大。此外，由於新安排是在地方執行，最近業界傳出，大陸個別省市執行時鬆緊略有分別，有部分地方政府願意與富豪討論繳稅安排，包括減免部分稅款。

鍾婉怡說，事件反映出大陸稅例存在不確定性，預料或促使一些人寧願將資產「徹底離岸」運作，沒有加入落實CRS的美國或成為新的離岸信託目的地。

她說，事件或會影響香港離岸信託市場的發展，但香港正推動適用於基金經理的附帶權益（CarriedInterest）寬免稅項，可以吸引更多基金來港發展，相對紓緩對香港市場的影響。

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