從投行看大陸／社保繳納新變化影響台商分析

改由稅務局徵收的五險一金將要求台商「全員實繳」。

金稅四期的全面實施，加上2026年7月，大陸人力資源和社會保障部印發的《人力資源和社會保障事業發展十五五規劃》，對台商在大陸為員工繳納五險一金帶來實際且深層的影響。

實務上，因為企業和地方政府間的默契，過去台商多以當地最低工資標準作為繳納五險一金的基礎，但在社保金的繳納改為稅務局負責後，金稅四期本身提供的大量企業信息，包含員工的薪資待遇結構，如加班費、獎金等過去未納繳納五險一金基礎的擦邊球情況一覽無遺，這種稅務數位化和跨部門資訊共享的進步，將使台商因少繳或漏繳導致被處罰的風險大幅拉高。

在上述人力資源和社會保障部的文件公布後，台商應從以下幾個方面重新審視公司繳納五險一金的現況，並計算未來將增加的人事成本。

一、應保盡保

「應保盡保」指的是不僅正式員工應保盡保而已，對試用期員工、異地派駐人員、門店店長、推銷員等，屬於靈活用工群體的人員一樣需參保繳費；過去對平台用工、勞務派遣、業務外包等人員，應保卻未保，或以現金替代社保的做法將不被允許，過去存在於繳納五險一金的灰色地帶將持續收窄。

二、繳費基數持續上調，企業人事成本壓力增加

大陸近年各地社保基數的調整有兩大特點，一是下限漲幅明顯快於上限，且基數並軌省份的補漲幅度大。隨著企業職工基本養老保險改革，基數長期偏低省份的繳費下限將加速向統一口徑靠攏。

三、社保基數與個稅申報交叉比對

所謂的「社保夯實率」是指企業實際申報的社保繳費基數，占真正應繳費基數的比例。長期以來，如本文一開始所說，多數台商是以當地規定的最低繳費基數，而非員工包含加班費、獎金等實際工資收入總額繳費，所以夯實率偏低、社保基金應收未收是普遍現象。

但隨著社會保險費徵收職責劃轉至稅務部門，及金稅四期落地的助力，個稅申報的工資薪金所得，與社保繳費申報資料將實現同源採集、交叉可比，稅務部門依託金稅系統的大資料比對能力，將能夠精準識別個稅工資高、社保基數低的異常企業。

可以預見，十五五期間台商的社保繳納基數比對，將呈常態化、制度化的趨勢發展：

（1）申報環節資料校驗趨嚴，對繳費基數與個稅工資明顯背離的企業，將收到核查提示。

（2）繳費基數的核定趨實，按實際工資總額繳費將成為普遍要求。

（3）不排除對歷史欠繳、基數不實問題開展追溯檢查，企業面臨補繳本金及加收滯納金的風險增加。

最近已見大陸各地稅務機關要求台商提高社保夯實率的案例，也有不少地區將2026年的考核目標設定為80％，甚至部分地方稅務部門要求台商在2030年前逐步實現五險一金全額實繳的目標。

(本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com)